攜手神戶馬拉松共同行銷 桃園石門水庫楓半馬12月登場

桃園市長張善政於今天下午至桃園市綜合會議廳出席「2025桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」啟動報名記者會，今年首度由桃園市政府體育局、觀光旅遊局及風景區管理處共同策劃，以石門水庫楓半馬聯合日本神戶馬拉松展開雙城聯合行銷，邀請國內外跑者共同響應，帶動台日雙城「運動X觀光」交流合作，張善政邀請全國熱愛跑步的跑者一起來體驗富滿水壩特色又兼具挑戰性及樂趣之賽道。

石門水庫楓半馬路跑賽事將於12月7日開跑，共有半程馬拉松組（21公里）、路跑組（10公里）及休閒組（5公里），在運動平權推廣上，除有視障組別外，更擴大增設身心障礙組別，提高社會關懷。活動於今年特別邀請國內知名跑者雷理莎擔任活動大使，引領跑者一起到桃園大溪、龍潭、石門享受跑旅創新體驗，雷理莎也邀請大家在繁忙生活中慢下腳步，一起來石門水庫體驗在地美食及文化，喊出「穿上跑鞋，就跑吧！」

楓半馬賽事結合「大龍門觀光計畫」，今年於賽道上增設挑戰關卡更提供豐富在地補給，滿足想挑戰自我或親友同樂的跑者；另外在「2025淨零排碳」政策上，楓半馬將「淨零路徑」納入賽事規劃，鼓勵循環使用、電子化、在地食材及綠色交通等，希望在比賽過程中，跑者路徑同時也是桃園的「淨零路徑」。

最後，會場周邊除規劃有兒童田徑、陀螺體驗及氣球互動等多項親子體驗活動外，今年度還新增「運動X旅遊」展會亮點，邀請中華民國運動總會、中華民國兒童運動協會、桃園市伴手禮協會等運動、旅遊及物產相關產業設攤，現場將安排運動舒緩教學講座、認識大龍門及大龍門快問快答遊戲等，增加活動豐富度與趣味性。

桃園市與日本神戶觀光局2023年簽署觀光交流合作備忘錄（MOU）後，今年4月兩地機場開啟直飛航班，今年度更以當前熱門的海外跑旅概念，規劃「桃園X神戶雙城馬拉松」項目以深化兩市運動與觀光交流合作。桃園市民只要在8月18日前報名參賽並填寫回報表單（https://reurl.cc/1KRoyV），即可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定紀念好禮，神戶觀光局也將贈送市值4500日圓的「神戶智慧觀光旅遊護照」，跑步之餘還可暢遊當地48個知名景點。

另外本屆賽事特別邀請2025年神戶馬拉松公關大使SUI來台拍攝「到台灣石門水庫跑旅及自由行」宣傳影片，以日本人角度宣傳桃園大龍門旅遊廊帶景點、石門水庫跑旅路線等，期能帶動桃園成為海外跑旅熱門選項。最後，市府觀旅局也將持續於神戶馬拉松報到處設攤推廣桃園觀光，廣邀日籍跑者參加12月7日「2025桃園石門水庫楓半馬活動」。

石門水庫楓半馬路跑賽事自7月25日中午起開放報名至9月30日止，邀請全國熱愛路跑的民眾一同踴躍報名參加，相關報名資訊可至「伊貝特報名網站」(https://bao-ming.com/eb/content/6647#31423)查詢。參加路跑還能抽獎，凡報名並完成繳費的跑友們，只要追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁或至「2025桃園半程馬拉松」FB達成指定條件，即有機會抽中電動機車、電視等多項好禮，詳細抽獎活動訊息請關注桃園市政府風景區管理處粉絲專頁及「2025桃園半程馬拉松」FB。 「2025桃園半程馬拉松石門水庫楓半馬」今天舉行啟動報名記者會。圖／桃園市體育局提供

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