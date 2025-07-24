世大運／黃愉偼拍退香港好手 史上第二位挺進桌球女單金牌戰

德國萊茵魯爾世大運今天展開桌球最後一天賽程，世界排名第140名的我國女單好手黃愉偼，今天在4強賽遭遇世界排名第108名的香港好手吳詠琳，最終以11：8、8：11、11：5、11：9、11：3勝出，成為繼2017年的鄭怡靜後，史上第二位闖進到女單金牌戰的我國選手，有望挑戰隊史首面女單金牌。

22歲的黃愉偼連續兩屆世大運披上國手戰袍出征，不過上屆成都世大運在女單32強賽就止步，而今年她則是扮演我國單打的最後希望，成為唯一晉級到4強的單打好手，也是繼自己的師傅黃怡樺和2017年的鄭怡靜後，史上第三位在女單奪牌的選手。

而黃愉偼今天的對手則是小她1歲的香港選手吳詠琳，雙方過去曾8度交手，黃愉偼曾拿下7勝，不過最近一次碰頭已經是2022年，兩人在今天也展開激烈拉鋸，在4：4後黃愉偼打出一波4：0拉開差距，並以11：8先下一城。

第二局吳詠琳開賽一度打出3：1，不過黃愉偼隨即追到7：7，但吳詠琳仍是連拿3分取得局點，並靠著黃愉偼回發球掛網，以11：8扳平；第三局黃愉偼重新調整節奏與戰術後，打出8：1的開局，並以11：5再要回領先。

第四局雙方再度展開激烈拉鋸，開賽一度落後的黃愉偼迫使吳詠琳不斷回拍出界，反倒以10：7率先取得局點，儘管吳詠琳連續化解兩個局點，但黃愉偼的回發球讓吳詠琳掛網，以11：9取得局勢3：1聽牌優勢。

第5局黃愉偼乘勝追擊打出4：0開局，並以11：3勝出，挺進到女單金牌戰，並將與中國大陸內戰王曉彤與趙尚之戰的勝方爭奪金牌。

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