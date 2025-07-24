路跑／桃園「石門水庫楓半馬」明起報名 攜手日本神戶打造雙城跑旅

桃園知名路跑賽事「石門水庫楓半馬」明起開放報名，今年市府與日本神戶馬拉松展開雙城聯合行銷。市長張善政表示，希望透過與神戶馬拉松合作，帶動桃園成為國際跑旅熱門景點。賽事將於12月7日在風景優美的石門水庫登場，並設有半程馬拉松組（21公里）、路跑組（10公里）及休閒組（5公里）三組別，讓想挑戰個人紀錄或與親友同樂的跑者，都能找到適合的參賽體驗。

張善政表示，今年賽事首度由體育局、觀旅局及風景區管理處三局處聯手策畫，特邀知名跑者雷理莎擔任活動大使；石門水庫楓半馬是運動愛好者年度盛事，前年邀請日本神戶朋友來台參與後，決定打造成雙城馬拉松重要活動，透過「觀光帶動體育、體育帶動觀光」模式發展，雖賽道具有挑戰性，但「上去以後後面都很輕鬆」，值得全台跑友共襄盛舉。

體育局表示，賽事結合「大龍門觀光計畫」，在賽道增設挑戰關卡並提供在地補給，融入「2025淨零排碳」政策，鼓勵循環使用、電子化作業及綠色交通，會場周邊也規畫親子體驗活動及「運動X旅遊」展會，邀請相關產業設攤增加豐富度。

此外，桃園市民8月18日前報名可列入「桃園百名跑者」名單，獲得雙城限定好禮及神戶觀光局贈送市值4500日圓的「神戶智慧觀光旅遊護照」，讓跑者在參賽之餘還能暢遊當地48個知名景點。

體育局表示，石門水庫楓半馬自7月25日中午起開放報名至9月30日，民眾可至「伊貝特報名網站」報名，凡報名並完成繳費的跑友，只要追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁或至「2025桃園半程馬拉松」FB達成指定條件，即有機會抽中電動機車、電視等多項好禮。 桃園年度路跑賽事「石門水庫楓半馬」明起開放報名，屆時活動現場還有在地美食補給站。記者朱冠諭／攝影

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