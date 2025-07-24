中國羽賽／李佳豪錯過3賽點出局 林俊易馬拉松大戰不敵丹麥名將

總獎金200萬美元的中國公開賽今天展開第二輪賽事，3名男單台將代表全都打滿3局，率先出賽的我過「一哥」周天成上演逆轉勝，李佳豪錯過3個賽末點遺憾出局，「左手重砲」林俊易和世界排名第3的丹麥名將安東森（Anders Antonsen）沒能把握住而落敗。

首輪在「寶島內戰」擊敗「羽球王子」王子維的周天成，以第六種子身分碰印度好手普拉諾（H. S. Prannoy），他首局雖失守但後來居上，在1小時又5分鐘大戰以18：21、21：15、21：8逆轉搶下8強門票。

世界排名22的李佳豪，今天碰世界排名23的中國地主王正行，第一局12：21讓出，第二局雖在20：18浪費2個局點，不過也瓦解對手3個賽點，驚險以27：25扳平局數。

決勝第三局，李佳豪在拉鋸戰中先取得20：18的賽末點機會，但先遭對手扳平，21：20的第三個拿下勝利機會也錯過，最終以21：23無緣8強。

最晚出賽的林俊易和第2種子安東森戰況膠著，首局林俊易最多握有4分領先但遭逆轉，以21：19讓出，不過第二局以22：20扳平。決勝第三局，林俊易先打出8：3領先，但遭安東森追平再反超，換場時林俊易還落後1分；比賽尾聲林俊易展現韌性，15：18落後下努力追分，且瓦解安東森2個賽末點，但20：20追平後沒能一鼓作氣超前，最終以20：22吞敗，在1小時又29分鐘的馬拉松大戰止步16強。

中國公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美元，小天為首共有8組台將晉級第二輪，其中男單和女單各占三席，男單只有小天晉級，女單邱品蒨在3局大戰以17：21、21：15、21：18逆轉同胞宋碩芸晉級，林湘緹以13：21、14：21不敵列第8種子的印尼東宗（Gregoria Mariska Tunjung）。

混雙唯一台將洪恩慈／盧明哲，遭遇列第2種子的地主蔣振邦／魏雅欣以11：21、12：21吞敗，洪恩慈還有奪勝機會，晚上女雙將和謝沛珊挑戰列第7種子的南韓組合金慧貞／孔熙容。

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