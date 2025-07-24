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世大運／郭彥妤拿下跆拳道品勢金牌 新北將發63萬獎勵金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市跆拳道品勢選手郭彥妤（中）與楊長螢、陳歆雅拿下世大運臺灣隊首面金牌。圖／大專體總提供
新北市跆拳道品勢選手郭彥妤（中）與楊長螢、陳歆雅拿下世大運臺灣隊首面金牌。圖／大專體總提供

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會自7月16日起，展開為期12天賽事，代表團有196位選手，共有36位選手代表新北出賽，本屆代表隊首面金牌由來自新北的跆拳道品勢好手郭彥妤與隊友拿下，新北市將頒發63萬元獎勵金，慰勞選手征戰辛勞。

本屆世大運新北市選手出戰田徑、游泳、跆拳道、射箭、籃球、排球、網球、擊劍、柔道、體操、划船等11項種類，二屆奧運國手湯智鈞以個人、混雙和團體都要站上頒獎臺為目標。

同樣也是奧運國手的丁華恬「希望能在比賽中把自己拿手的項目做好」力拼個人最佳成績；剛拿下2025田徑亞錦賽七項全能銅牌的陳彩娟，將參加生涯最後1次世大運。

新北市體育局表示，本屆代表隊首面金牌，由新北市跆拳道品勢好手郭彥妤與隊友拿下，侯友宜隨即傳發賀電，對彥妤的表現高度肯定。

侯友宜表示，這是新北的驕傲、台灣的榮耀，在激烈競賽中秉持屹立不搖的堅定信念，展現努力不懈的運動家精神，期許未來再創高峰，讓世界看見台灣。獲得世界大學運動會前三名之選手，市府將分別核發獎助金63萬元、61.5萬元及60.7萬元獎勵金，新北市會持續挹注資源於選手培育，讓運動員無後顧之憂持續訓練。

體育局指出，湯智鈞將在本周六射箭反曲弓個人賽準決賽出賽，力拼台灣睽違20年的世大運射箭個人賽金牌；陸續還有多項賽程，請大家持續關注「新北運動聚點」關注，為選手加油。

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田徑 跆拳道 湯智鈞

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