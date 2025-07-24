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新北市第11屆工安盃路跑 即日起開放報名

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市第11屆工安盃路跑，開放報名。圖／新北市勞工局提供
新北市第11屆工安盃路跑，開放報名。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局將於11月15日上午6時，在新北華江河濱公園自行車道舉辦第11屆工安盃路跑活動，即日起開放報名至8月22日，分3KM休閒組與10KM競賽組，額滿將有可能提前截止。

新北市勞工局指出，本屆活動即日起開放網路報名，報名費用含郵資只要200元及500元含晶片保證金100元，繳回晶片時退還。

勞工局說，工安盃路跑向來是CP值最高的活動，本次無論是選擇跑休閒的3KM，還是專業競賽的10KM，參賽者通通有獎，除了紀念T恤外，3KM休閒組完跑者可獲得實用完賽禮1份，而10KM競賽組完跑者則可獲得精緻完賽禮1份。

當天除挑戰路跑，還會設置「工安趣味互動展攤」，透過遊戲過程傳遞工安知識，將工作安全觀念帶回日常職場，降低職災意外的發生。現場還有超豐富的摸彩活動，獎項包括 PS5、Switch 主機、運動相機、藍牙耳機、氣炸鍋及火烤兩用爐等人氣好禮。活動可搜尋「新北市第11屆工安盃」或至「樂活報名網」查詢。

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