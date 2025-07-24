快訊

3颱共存！第9號颱風「柯羅莎」生成 最新路徑、對台影響出爐

726罷免倒數！吳宗憲拒表態「藝人不應該公開政治立場」 親曝原因

開幕才3天…台中豐原烤鴨店疑食物中毒14人送醫 食安處稽查：勒令停業

世大運／新北市發奪牌獎勵金 金牌可獲63萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北市跆拳道品勢選手郭彥妤（中）與楊長螢、陳歆雅拿下世大運臺灣隊首面金牌。圖／大專體育總會提供
新北市跆拳道品勢選手郭彥妤（中）與楊長螢、陳歆雅拿下世大運臺灣隊首面金牌。圖／大專體育總會提供

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會已進行超過一半日程，新北市政府體育局今天宣布，新北市將頒發63萬元獎勵金給金牌選手，慰勞選手征戰辛勞，為國爭光。

今年中華代表團共派出196位選手參與15種運動，其中36人來自新北，包括射箭奧運國手「湯包」湯智鈞、「體操精靈」丁華恬、今年田徑亞錦賽七項全能奪銅的陳彩娟等。

本屆代表隊首面金牌來自跆拳道品勢女團，由新北好手好手郭彥妤與隊友楊長螢和陳歆雅拿下，新北市市長侯友宜隨即傳發賀電，對郭彥妤的表現高度肯定。侯友宜表示，這是新北的驕傲、台灣的榮耀，在激烈競賽中秉持屹立不搖的堅定信念，展現努力不懈的運動家精神，期許未來再創高峰，讓世界看見台灣。

獲得世界大學運動會前三名的選手，市府將分別核發獎助金63萬元、61.5萬元及60.7萬元獎勵金，新北市會持續挹注資源於選手培育，讓運動員無後顧之憂持續訓練。

新北市選手出戰田徑、游泳、跆拳道、射箭、籃球、排球、網球、擊劍、柔道、體操、划船等11項種類，本周六湯智鈞也將在射箭反曲弓個人賽4強賽出賽，力拚台灣暌違20年的世大運射箭個人賽金牌。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

田徑 湯智鈞 跆拳道

延伸閱讀

世大運陸代表搶我選手賀電 民眾黨譴責：勿再政治手段打壓

世大運／林昱堂晉級決賽 明凌晨攜手跳高傅兆玄拚獎牌

德國世大運疑對岸人員欲搶我部長賀電 朱立倫：非常非常生氣

世大運／跆拳道男團奪銀再遭中國搶賀電 體育署嚴厲斥責

相關新聞

世大運／跆拳道男團奪銀再遭中國搶賀電 體育署嚴厲斥責

2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道對打男團今天凌晨在金牌戰不敵南韓收下銀牌，也是跆拳道隊本屆賽事的第7面獎牌，不過就...

新北市第11屆工安盃路跑 即日起開放報名

新北市勞工局將於11月15日上午6時，在新北華江河濱公園自行車道舉辦第11屆工安盃路跑活動，即日起開放報名至8月22日，...

世大運／中華男女排同獲第6名 總教練歸功團隊努力

德國萊因魯爾世界大學運動會中華男女排隊已經雙雙完賽，同樣獲得第6名，中華女排締造自2017年台北世大運後最佳成績，中華男...

世大運／新北市發奪牌獎勵金 金牌可獲63萬

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會已進行超過一半日程，新北市政府體育局今天宣布，新北市將頒發63萬元獎勵金給金牌選手，慰...

中國羽賽／逆轉印度好手 周天成率先闖8強

總獎金200萬美元的中國公開賽今天展開第二輪賽事，首輪在「寶島內戰」出線的我國「一哥」周天成率先上陣，他和印度好手普拉諾...

世大運／保住網球隊奪牌紀錄 林芳安／李羽芸爭金就靠周杰倫

上屆世大運我國網球代表隊共計拿下包括5面金牌在內的7面獎牌，成為代表團最大獎牌庫，不過今年在多位好手落馬後，僅剩下林芳安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。