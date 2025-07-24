世大運／新北市發奪牌獎勵金 金牌可獲63萬

2025德國萊茵魯爾世界大學運動會已進行超過一半日程，新北市政府體育局今天宣布，新北市將頒發63萬元獎勵金給金牌選手，慰勞選手征戰辛勞，為國爭光。

今年中華代表團共派出196位選手參與15種運動，其中36人來自新北，包括射箭奧運國手「湯包」湯智鈞、「體操精靈」丁華恬、今年田徑亞錦賽七項全能奪銅的陳彩娟等。

本屆代表隊首面金牌來自跆拳道品勢女團，由新北好手好手郭彥妤與隊友楊長螢和陳歆雅拿下，新北市市長侯友宜隨即傳發賀電，對郭彥妤的表現高度肯定。侯友宜表示，這是新北的驕傲、台灣的榮耀，在激烈競賽中秉持屹立不搖的堅定信念，展現努力不懈的運動家精神，期許未來再創高峰，讓世界看見台灣。

獲得世界大學運動會前三名的選手，市府將分別核發獎助金63萬元、61.5萬元及60.7萬元獎勵金，新北市會持續挹注資源於選手培育，讓運動員無後顧之憂持續訓練。

新北市選手出戰田徑、游泳、跆拳道、射箭、籃球、排球、網球、擊劍、柔道、體操、划船等11項種類，本周六湯智鈞也將在射箭反曲弓個人賽4強賽出賽，力拚台灣暌違20年的世大運射箭個人賽金牌。

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