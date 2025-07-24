中國羽賽／逆轉印度好手 周天成率先闖8強

總獎金200萬美元的中國公開賽今天展開第二輪賽事，首輪在「寶島內戰」出線的我國「一哥」周天成率先上陣，他和印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）大戰三局上演逆轉勝，在超過1小時激戰下抵達8強。

列男單第6種子的小天，和目前世界排名35的普拉諾已有13次交手紀錄，小天以7勝6敗稍居上風，不過今天碰頭先陷入2：6落後，雖一度追到9：9平手，但先被普拉諾連拿2分進入技術暫停，恢復比賽後又是連拿4分，一波6：0攻勢拉開領先；小天先搶回3分，但接續接連失誤讓差距又擴大，局末雖再追到18：19，但普拉諾關鍵時刻連拿2分，以21：18先下一城。

第二局小天先失第一分後連拿5分逆轉，雖也被普拉諾回敬連拿5分攻勢，不過小天在13：13時連拿6分拉開領先，以21：15扳平局數；決勝局小天又打出8：2的開局攻勢，換場時已經取得11：4領先，最終以21：8完成逆轉勝，在1小時又5分鐘大戰中拿到8強門票。

奪勝後小天「大放送」，拋出許多紀念品給場邊熱情支持的球迷。

中國公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美元，比賽接在BWF超級750分的日本公開賽後登場，小天為首共有8組台將晉級第二輪，其中男單和女單各占三席，小天率先奪勝後，「左手重砲」林俊易和昨天輕取地主陸光祖的李佳豪都要上陣搶勝；女單林湘緹、宋碩芸和邱品蒨都闖過第一關，今天宋碩芸和邱品蒨上演「內戰」，提前預約一席8強門票。

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