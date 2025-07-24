快訊

「墜入選礦廠浮選槽」陸東北大學6學生 在內蒙礦場參觀意外身故

大考中心認命題「不夠周延」 分科測驗歷史科第14題全面送分

GD「我會再回來」確定11月登台北大巨蛋！日期曝光主辦開口了

聽新聞
0:00 / 0:00

中國羽賽／逆轉印度好手 周天成率先闖8強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成苦戰3局上演逆轉勝，在超過1小時激戰下抵達8強。 法新社
周天成苦戰3局上演逆轉勝，在超過1小時激戰下抵達8強。 法新社

總獎金200萬美元的中國公開賽今天展開第二輪賽事，首輪在「寶島內戰」出線的我國「一哥」周天成率先上陣，他和印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）大戰三局上演逆轉勝，在超過1小時激戰下抵達8強。

列男單第6種子的小天，和目前世界排名35的普拉諾已有13次交手紀錄，小天以7勝6敗稍居上風，不過今天碰頭先陷入2：6落後，雖一度追到9：9平手，但先被普拉諾連拿2分進入技術暫停，恢復比賽後又是連拿4分，一波6：0攻勢拉開領先；小天先搶回3分，但接續接連失誤讓差距又擴大，局末雖再追到18：19，但普拉諾關鍵時刻連拿2分，以21：18先下一城。

第二局小天先失第一分後連拿5分逆轉，雖也被普拉諾回敬連拿5分攻勢，不過小天在13：13時連拿6分拉開領先，以21：15扳平局數；決勝局小天又打出8：2的開局攻勢，換場時已經取得11：4領先，最終以21：8完成逆轉勝，在1小時又5分鐘大戰中拿到8強門票。

奪勝後小天「大放送」，拋出許多紀念品給場邊熱情支持的球迷。

中國公開賽是BWF超級1000分大賽，總獎金200萬美元，比賽接在BWF超級750分的日本公開賽後登場，小天為首共有8組台將晉級第二輪，其中男單和女單各占三席，小天率先奪勝後，「左手重砲」林俊易和昨天輕取地主陸光祖的李佳豪都要上陣搶勝；女單林湘緹、宋碩芸和邱品蒨都闖過第一關，今天宋碩芸和邱品蒨上演「內戰」，提前預約一席8強門票。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

林俊易 周天成 林湘緹

延伸閱讀

中國羽賽／首日上演寶島內戰 周天成13連勝王子維

日本羽賽／首局僅拿6分 周天成仍逆轉新加坡好手晉16強

加拿大羽賽／周天成苦戰逆轉晉16強 將與黃品銜上演台灣內戰

美國羽賽／周天成直落二勝出 攜手廖倬甫晉男單4強

相關新聞

世大運／跆拳道男團奪銀再遭中國搶賀電 體育署嚴厲斥責

2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道對打男團今天凌晨在金牌戰不敵南韓收下銀牌，也是跆拳道隊本屆賽事的第7面獎牌，不過就...

世大運／保住網球隊奪牌紀錄 林芳安／李羽芸爭金就靠周杰倫

上屆世大運我國網球代表隊共計拿下包括5面金牌在內的7面獎牌，成為代表團最大獎牌庫，不過今年在多位好手落馬後，僅剩下林芳安...

世大運／中華隊奪銀遭陸搶賀電 林右昌：不分黨派應譴責中國

台灣跆拳道代表隊今天在德國萊茵魯爾世界大學運動會拿下銀牌，但奪牌後卻遭到疑似中國大陸籍人員搶奪賀電。民進黨秘書長林右昌今...

中國羽賽／逆轉印度好手 周天成率先闖8強

總獎金200萬美元的中國公開賽今天展開第二輪賽事，首輪在「寶島內戰」出線的我國「一哥」周天成率先上陣，他和印度好手普拉諾...

世大運／林昱堂晉級決賽 明凌晨攜手跳高傅兆玄拚獎牌

將是最後一次挑戰世大運的我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子跳遠資格賽登場，最終以7公尺7...

洛杉磯奧運開閉幕借將好萊塢 媒體重量級高層任總監

洛杉磯奧運籌委會今天宣布，曾任21世紀福斯公司總裁、迪士尼電視與娛樂內容總裁的萊斯，將擔任開閉幕典禮的首席製作人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。