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世大運／保住網球隊奪牌紀錄 林芳安／李羽芸爭金就靠周杰倫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林芳安（左）、李羽芸（右）攜手挺進女雙金牌戰。圖／大專體總提供
林芳安（左）、李羽芸（右）攜手挺進女雙金牌戰。圖／大專體總提供

上屆世大運我國網球代表隊共計拿下包括5面金牌在內的7面獎牌，成為代表團最大獎牌庫，不過今年在多位好手落馬後，僅剩下林芳安／李羽芸在昨晚搶下女雙金牌戰門票，成功保住了網球隊的奪牌紀錄，談到接下來的金牌戰將出戰強敵日本，林芳安就表示自己的迷信就是會重複做贏球那天做過的事，而李羽芸也補充包括聽偶像周杰倫的歌。

上屆成都世大運我國網球隊一共拿下男雙、女雙、混雙、男團、女團共計5面金牌，不過本屆賽事卻僅有女雙的林芳安／李羽芸挺進到4強賽，昨天兩人也順利拍退俄羅斯組合晉級到金牌戰，不僅為網球隊保住至1995年每屆都奪牌的紀錄，且獎牌成色也將從銀色起跳。

對於挺進到金牌戰，林芳安表示，這是兩人第一次打世大運，能夠一路打進到金牌戰真的很不容易，尤其近日在隊友陸續輸球後，奪牌壓力更是落在她們身上，讓她在四強賽贏球後就一度釋壓大哭，「我們還是會看到新聞，差一點連牌都沒有，看到這些事情，昨天壓力是最大，但上場就是做好自己最好表現，畢竟我們出來不只代表自己，也代表中華隊，不管誰贏成績都是整體，不過過於把壓力給自己太大，這樣不好。」

談到接下來將與日本組合爭奪金牌，李羽芸也坦言離目標還差一步，還不能開心太早，希望能不留遺憾，「對手不太了解也不認識，但把我們該準備的準備好，到場上就拚盡全力，盡最大努力做到最好，不留遺憾。」

對於金牌戰的備戰，林芳安也透露自己有一點小迷信，就是在贏球時就會延續做一樣的事情，包括吃一樣的早餐，穿同一套衣服，找一樣的人熱身，而李羽芸也隨即補充，還有聽周杰倫的歌，「我最近很常聽周杰倫的『妳聽得到』，所以早上一起來就會叫芳安搜尋周杰倫合集。」

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