聽新聞
0:00 / 0:00
世大運／保住網球隊奪牌紀錄 林芳安／李羽芸爭金就靠周杰倫
上屆世大運我國網球代表隊共計拿下包括5面金牌在內的7面獎牌，成為代表團最大獎牌庫，不過今年在多位好手落馬後，僅剩下林芳安／李羽芸在昨晚搶下女雙金牌戰門票，成功保住了網球隊的奪牌紀錄，談到接下來的金牌戰將出戰強敵日本，林芳安就表示自己的迷信就是會重複做贏球那天做過的事，而李羽芸也補充包括聽偶像周杰倫的歌。
上屆成都世大運我國網球隊一共拿下男雙、女雙、混雙、男團、女團共計5面金牌，不過本屆賽事卻僅有女雙的林芳安／李羽芸挺進到4強賽，昨天兩人也順利拍退俄羅斯組合晉級到金牌戰，不僅為網球隊保住至1995年每屆都奪牌的紀錄，且獎牌成色也將從銀色起跳。
對於挺進到金牌戰，林芳安表示，這是兩人第一次打世大運，能夠一路打進到金牌戰真的很不容易，尤其近日在隊友陸續輸球後，奪牌壓力更是落在她們身上，讓她在四強賽贏球後就一度釋壓大哭，「我們還是會看到新聞，差一點連牌都沒有，看到這些事情，昨天壓力是最大，但上場就是做好自己最好表現，畢竟我們出來不只代表自己，也代表中華隊，不管誰贏成績都是整體，不過過於把壓力給自己太大，這樣不好。」
談到接下來將與日本組合爭奪金牌，李羽芸也坦言離目標還差一步，還不能開心太早，希望能不留遺憾，「對手不太了解也不認識，但把我們該準備的準備好，到場上就拚盡全力，盡最大努力做到最好，不留遺憾。」
對於金牌戰的備戰，林芳安也透露自己有一點小迷信，就是在贏球時就會延續做一樣的事情，包括吃一樣的早餐，穿同一套衣服，找一樣的人熱身，而李羽芸也隨即補充，還有聽周杰倫的歌，「我最近很常聽周杰倫的『妳聽得到』，所以早上一起來就會叫芳安搜尋周杰倫合集。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言