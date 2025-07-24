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世大運／林昱堂晉級決賽 明凌晨攜手跳高傅兆玄拚獎牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昱堂以7公尺70晉級男子跳遠決賽。圖／大專體總提供
林昱堂以7公尺70晉級男子跳遠決賽。圖／大專體總提供

將是最後一次挑戰世大運的我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子跳遠資格賽登場，最終以7公尺70的成績順利晉級決賽，在所有參賽選手中排名第10名， 賽後林昱堂也坦言對於成績並不滿意，並期待決賽能有更好表現。

林昱堂今年5月在亞錦賽曾跳出8公尺20的佳績摘下銀牌，之後就開始為世大運進行備戰，而今年25歲的他也將是最後一次向世大運發起挑戰，在出發德國前就曾表示，希望能夠爭取佳績換取世錦賽積分。

而今天凌晨林昱堂也在男子跳遠資格賽登場，並且在首次試跳就跳出7公尺50，第二次試跳時則有7公尺70，不過受到後大腿緊繃影響，第三次試跳則是持平7公尺70，並以此成績晉級到25日凌晨12點將登場的男子跳遠決賽。

對於以總排名第10名晉級決賽，林昱堂賽後坦言對於成績並不算滿意，尤其在第一、二次試跳後，大腿肌肉出現收縮緊繃的狀況，讓他感到有點緊張，「這次用健康的身體比賽反而有點不太習慣，之前幾乎都是帶傷在比，不過今天算是適應期，希望決賽能有更好表現。」

而德國時間24日還將在田徑賽場登場的還包括男子標槍資格賽的黃潮鴻、女子100公尺跨欄預賽張博雅、男子跳高決賽傅兆玄、男子100公尺跨欄決賽林翊凱、男子200公尺準決賽黃左軍和女子七項全能陳彩娟，繼續衝擊田徑隊本屆賽事首面獎牌。

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田徑 林昱堂 尺跨欄

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