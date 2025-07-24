快訊

洗頭時掉一堆頭髮正常嗎？一天掉多少根算多？洗護髮5習慣減少脫髮量

黃仁勳就在觀眾席！川普稱曾考慮拆分輝達 被告知「沒那麼容易」

花錢消災！哥倫比亞大學付近60億罰款與川普政府和解

洛杉磯奧運開閉幕借將好萊塢 媒體重量級高層任總監

中央社／ 洛杉磯23日專電
曾任21世紀福斯公司總裁、迪士尼電視與娛樂內容總裁的萊斯（Peter Rice），將擔任洛杉磯奧運開閉幕典禮的首席製作人。 美聯社
曾任21世紀福斯公司總裁、迪士尼電視與娛樂內容總裁的萊斯（Peter Rice），將擔任洛杉磯奧運開閉幕典禮的首席製作人。 美聯社

洛杉磯奧運籌委會今天宣布，曾任21世紀福斯公司總裁、迪士尼電視與娛樂內容總裁的萊斯（Peter Rice），將擔任開閉幕典禮的首席製作人。

2028年洛杉磯奧運在7月14日舉行開幕典禮、7月30日閉幕典禮；身心障礙運動員參與的帕運接著在8月15日開幕、8月27日閉幕。

曾任全球影視產業媒體主管的萊斯今天被主辦單位任命為「典禮與內容總監」，統籌以上這4場開閉幕典禮的創意構想與現場執行。

3年後洛杉磯奧運的開閉幕典禮場地包括2座場館，一是歷史超過百年、已主辦2屆奧運的「洛杉磯紀念體育場」（LA Memorial Coliseum），另一座是2020年剛啟用，號稱全美最先進運動場館的「2028體育場」（2028 Stadium）。

萊斯自1989年加入製片廠「20世紀福斯」（20thCentury Fox），歷任多項職務。他2017年升任為媒體集團「21世紀福斯」（21st Century Fox）總裁。迪士尼併購21世紀福斯後，萊斯轉任華特迪士尼公司旗下電視部門與娛樂內容總裁。

根據洛杉磯奧運籌委會新聞稿，萊斯在大型媒體集團擔任高級主管任內，旗下部門推出的影視作品，曾獲得51項奧斯卡提名、42項金球獎提名與293項艾美獎提名。

新聞稿指出，他在傳統電視、串流與電影等領域的豐富經驗，正好契合LA28賽會在多元媒體環境中觸及更多觀眾的需求。

籌委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）表示：「萊斯是極少數能將創意、執行力與製作專業完美結合的人才，有能力打造出令全世界觀眾深深著迷的典禮。」

華瑟曼說：「他長年引領現代電視與電影的發展，是在數位時代重新構想開閉幕典禮的理想人選，將為奧運留下超越賽事本身的深遠影響。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

奧運

延伸閱讀

MLB／洋基「米飯哥」致勝轟 斷藍鳥主場11連勝與對戰5連敗

全球首間Tesla Diner坐落好萊塢精華區 不只補電還很酷炫!

洛杉磯奧運倒數3年今公布賽程 首創雙場館開幕式

棒球／奧運棒球接軌明星周 大聯盟放人機會增

相關新聞

世大運／跆拳道男團奪銀再遭中國搶賀電 體育署嚴厲斥責

2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道對打男團今天凌晨在金牌戰不敵南韓收下銀牌，也是跆拳道隊本屆賽事的第7面獎牌，不過就...

世大運／林昱堂晉級決賽 明凌晨攜手跳高傅兆玄拚獎牌

將是最後一次挑戰世大運的我國男子跳遠全國紀錄保持人林昱堂，今天凌晨在德國萊茵魯爾世大運男子跳遠資格賽登場，最終以7公尺7...

洛杉磯奧運開閉幕借將好萊塢 媒體重量級高層任總監

洛杉磯奧運籌委會今天宣布，曾任21世紀福斯公司總裁、迪士尼電視與娛樂內容總裁的萊斯，將擔任開閉幕典禮的首席製作人

世大運／又是輸南韓 跆拳道對打男團「銀恨」

德國萊茵魯爾世大運今天進行跆拳道最終日的團體賽對打賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的男團一路踢進金牌戰，可惜面對南韓隊...

世大運／中華男排奪隊史次佳第6 拚戰精神受肯定

在德國舉行的萊茵魯爾世大運，中華男排今天在5至6名排名賽以1比3遭到捷克逆轉，不過仍勇奪隊史次佳第6名，教練黃宏裕也肯定...

世大運／李羽芸、林芳安網球女雙爭金 延續奪牌紀錄

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，但德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳音，不過僅存的女雙組合李羽芸／林芳安先是八強賽逆轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。