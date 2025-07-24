洛杉磯奧運開閉幕借將好萊塢 媒體重量級高層任總監

洛杉磯奧運籌委會今天宣布，曾任21世紀福斯公司總裁、迪士尼電視與娛樂內容總裁的萊斯（Peter Rice），將擔任開閉幕典禮的首席製作人。

2028年洛杉磯奧運在7月14日舉行開幕典禮、7月30日閉幕典禮；身心障礙運動員參與的帕運接著在8月15日開幕、8月27日閉幕。

曾任全球影視產業媒體主管的萊斯今天被主辦單位任命為「典禮與內容總監」，統籌以上這4場開閉幕典禮的創意構想與現場執行。

3年後洛杉磯奧運的開閉幕典禮場地包括2座場館，一是歷史超過百年、已主辦2屆奧運的「洛杉磯紀念體育場」（LA Memorial Coliseum），另一座是2020年剛啟用，號稱全美最先進運動場館的「2028體育場」（2028 Stadium）。

萊斯自1989年加入製片廠「20世紀福斯」（20thCentury Fox），歷任多項職務。他2017年升任為媒體集團「21世紀福斯」（21st Century Fox）總裁。迪士尼併購21世紀福斯後，萊斯轉任華特迪士尼公司旗下電視部門與娛樂內容總裁。

根據洛杉磯奧運籌委會新聞稿，萊斯在大型媒體集團擔任高級主管任內，旗下部門推出的影視作品，曾獲得51項奧斯卡提名、42項金球獎提名與293項艾美獎提名。

新聞稿指出，他在傳統電視、串流與電影等領域的豐富經驗，正好契合LA28賽會在多元媒體環境中觸及更多觀眾的需求。

籌委會主席華瑟曼（Casey Wasserman）表示：「萊斯是極少數能將創意、執行力與製作專業完美結合的人才，有能力打造出令全世界觀眾深深著迷的典禮。」

華瑟曼說：「他長年引領現代電視與電影的發展，是在數位時代重新構想開閉幕典禮的理想人選，將為奧運留下超越賽事本身的深遠影響。」

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