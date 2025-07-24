世大運／跆拳道男團奪銀再遭搶賀電 體育署嚴厲斥責
2025德國萊茵魯爾世大運，我國跆拳道對打男團今天凌晨在金牌戰不敵南韓收下銀牌，也是跆拳道隊本屆賽事的第7面獎牌，不過就在賽後體育署競技運動組組長藍坤田將代發賀電時，卻遭到疑似中國大陸籍人員搶奪賀電，讓體育署署長鄭世忠嚴厲譴責。
我國跆拳道男團今天凌晨由黃卓乘、洪俊義、鍾俊傑攜手挺進金牌戰，儘管在與南韓對戰兩回合後敗下陣來，但仍為我國在進帳一面銀牌，同時也是跆拳道隊本屆對打項目的第5面獎牌，合計拿拿下4銀、1銅。
不過賽後體育署官員依照慣例將頒發賀電給奪牌者時，卻有疑似大陸籍人員上前想要搶奪賀電，不過隨即遭到體育署人員阻攔，這也是繼日前我國羽球混團奪下銀牌後，發生的第二起試圖爭搶賀電事件。
針對我國代表團兩度發生賀電遭搶的狀況，體育署署長鄭世忠在受訪時也嚴厲譴責，並表示在我國桌球男團擊敗大陸隊奪下金牌後，代表團就不斷遭到挑釁，包括向大會抗議加油時喊「台灣加油」違反規定，羽球混團奪銀牌後也發生首次的企圖爭搶賀電事件，甚至還寫信施壓埃森市政府撤下我國租借的中繼站外國旗，最後透過駐德大使謝志偉，向埃森市長抗議並要求致歉，也收到對方的道歉信，他也強調世大運的價值原本就是開放、包容、和平社會。
鄭世忠指出，今天跆拳道隊奪牌後再發生搶賀電事件，必須嚴厲譴責這樣的負面行為，他也強調，德國是民主自由國家，頒發賀電給我國選手、與喊台灣加油表達對選手支持，完全不是奧會模式的範圍，痛批「請勿再將奧會模式無限上綱、傷害台灣人民的情感。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言