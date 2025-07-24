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世大運／又是輸南韓 跆拳道對打男團「銀恨」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊闖跆拳道男團金牌戰，最終以銀牌作收。圖／大專體總提供
中華隊闖跆拳道男團金牌戰，最終以銀牌作收。圖／大專體總提供

德國萊茵魯爾世大運今天進行跆拳道最終日的團體賽對打賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的男團一路踢進金牌戰，可惜面對南韓隊再度吞敗，對打收穫的4面銀牌全是敗給南韓隊。

今天跆拳道壓軸日前，中華跆拳道隊在品勢奪下1金1銅，對打收穫3銀1銅，打進金牌戰的女子46公斤級黃映瑄、男子80公斤級洪俊義和女子73公斤級以上金怡君全是在最終戰敗給南韓對手。

男團先是16強以2：0踢下馬來西亞，8強賽碰泰國也是連勝兩回合過關，4強賽碰烏茲捷克也兩回合勝出，第二回合更是從落後到逆轉，靠洪俊義最後2秒的致勝旋踢，避免讓戰局延長到第三回合。

最終戰中華男團又遭遇老對手南韓隊，南韓選手拉扯動作不少，中華隊有成員的道服都被撕破，露出左手臂膀，可惜奮戰下分數仍一路落後，第一回合以18：26失守。

第二回合中華隊也是落後一方，比賽尾聲雖有後踢取分的漂亮動作，最終仍以17：30吞敗，以銀牌為跆拳道賽事畫下尾聲。

中華跆拳道隊結束本屆世大運所有賽程，總計獲得1金4銀2銅，成目前代表團進帳最豐碩的代表隊。

中華隊闖跆拳道男團金牌戰，最終以銀牌作收。圖／大專體總提供
中華隊闖跆拳道男團金牌戰，最終以銀牌作收。圖／大專體總提供

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跆拳道 中華隊

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