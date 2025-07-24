世大運／李羽芸、林芳安網球女雙爭金 延續奪牌紀錄

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，但德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳音，不過僅存的女雙組合李羽芸／林芳安先是八強賽逆轉勝，昨天晚間進行的四強賽再以直落二擊敗俄羅斯組合，搶進金牌戰，延續從一九九五至今世大運連續奪牌紀錄。

網球隊向來是代表團「獎牌庫」，上屆勇奪五金，二○一七台北世大運也有四金入袋，且是從一九九五年福岡世大運開始，每屆都有金牌進帳。

本屆德國萊茵魯爾世大運只有李羽芸／林芳安一路闖關，八強賽首盤更從二比五落後下連趕五局逆轉，最終驚險以七比五、六比四拍下地主組合，晉級四強確保網球隊不會空手而歸。

「能為台灣拿一面牌很開心，但還沒達到我們的目標，下一場會更努力。」李羽芸八強賽奪勝後的霸氣喊話，昨天晚間的四強賽兌現，寶島女雙面對俄羅斯組合伊布拉吉莫娃／扎伊采娃，第一個發球局雖遭破，不過接續連破帶保連下五局逆轉，第二盤又打出連拿四局攻勢，順利以六比二、六比三拿到金牌戰門票，最終戰將和日本組合對決。

代表團昨天佳績頻傳，其中跆拳道對打最終日賽程有男團打進金牌戰，中華隊四強賽碰烏茲別克，第一回合由洪俊義打頭陣，藉由側踩連連拿分，贏下這一回合。第二回合一度陷入五分落後，最後演出絕地反攻，戲劇性得摘下勝利，到手決賽門票。

桌球女雙簡彤娟／蔡昀恩奪下銅牌，桌球女單黃愉偼打進四強，射箭名將「湯包」湯智鈞也晉級男子反曲弓個人賽四強，都確定有獎牌入袋。

商品推薦