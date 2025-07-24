世大運／中華男排奪隊史次佳第6 拚戰精神受肯定

在德國舉行的萊茵魯爾世大運，台灣男排今天在5至6名排名賽以1比3遭到捷克逆轉，不過仍勇奪隊史次佳第6名，教練黃宏裕也肯定選手的拚戰精神。

由隊長張祐晨、旅外球員張育陞領軍的台灣男排，在這次的萊茵魯爾世界大學運動會上演奇蹟，分組賽與澳洲、葡萄牙等實力堅強的對手同戰績情況下，在比較整體得失分後，台灣男排驚險搶下8強門票。

在8強敗給強敵波蘭、無緣前進4強後，台灣男排並未氣餒，以盡力爭取最佳成績為目標，昨天在5至8名的排名賽重振旗鼓，如願以3比1扳倒地主德國，今天則與捷克正面交鋒，力拚第5名席次。

雖然台灣男排在首局以25比20先馳得點，可惜未能延續氣勢，接連以26比28、17比25、17比25遭到逆轉，最後以第6名結束本屆世大運，同時寫下隊史次佳成績，僅次於2015光州世大運的第4名。

身兼台灣男排總教練的大葉大學教練黃宏裕接受中央社採訪時認為，此役球員給自己的壓力太大，過於想要拿下好成績，導致在處理球上很多瑕疵，「不過我們已經盡力了，雖然比較可惜，假如放開一點的話，我覺得有機會取勝。」

黃宏裕認為，這次世大運起初是設定4強目標，不過在面對打球強悍風格的歐美球隊，很欣慰看到球員能夠與對手抗衡，尤其後面幾乎都是帶傷上陣，期望經過國際賽的洗禮後，幫助這批球員經驗值提升，並將這股氣勢延續到2026名古屋亞運，「希望他們持續保持打球的初衷。」

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