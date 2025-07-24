世大運／中華男排奪隊史次佳第6 拚戰精神受肯定

中央社／ 台北23日電

在德國舉行的萊茵魯爾世大運，台灣男排今天在5至6名排名賽以1比3遭到捷克逆轉，不過仍勇奪隊史次佳第6名，教練黃宏裕也肯定選手的拚戰精神。

由隊長張祐晨、旅外球員張育陞領軍的台灣男排，在這次的萊茵魯爾世界大學運動會上演奇蹟，分組賽與澳洲、葡萄牙等實力堅強的對手同戰績情況下，在比較整體得失分後，台灣男排驚險搶下8強門票。

在8強敗給強敵波蘭、無緣前進4強後，台灣男排並未氣餒，以盡力爭取最佳成績為目標，昨天在5至8名的排名賽重振旗鼓，如願以3比1扳倒地主德國，今天則與捷克正面交鋒，力拚第5名席次。

雖然台灣男排在首局以25比20先馳得點，可惜未能延續氣勢，接連以26比28、17比25、17比25遭到逆轉，最後以第6名結束本屆世大運，同時寫下隊史次佳成績，僅次於2015光州世大運的第4名。

身兼台灣男排總教練的大葉大學教練黃宏裕接受中央社採訪時認為，此役球員給自己的壓力太大，過於想要拿下好成績，導致在處理球上很多瑕疵，「不過我們已經盡力了，雖然比較可惜，假如放開一點的話，我覺得有機會取勝。」

黃宏裕認為，這次世大運起初是設定4強目標，不過在面對打球強悍風格的歐美球隊，很欣慰看到球員能夠與對手抗衡，尤其後面幾乎都是帶傷上陣，期望經過國際賽的洗禮後，幫助這批球員經驗值提升，並將這股氣勢延續到2026名古屋亞運，「希望他們持續保持打球的初衷。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

亞運

延伸閱讀

世大運／強勢退俄羅斯組合 寶島女雙勇闖網球女雙金牌戰

世大運／洪俊義致勝旋踢！跆拳道男團闖對打金牌戰

世大運／湯包讚啦！湯智鈞個人賽闖4強保底銅牌

世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

相關新聞

世大運／又是輸南韓 跆拳道對打男團「銀恨」

德國萊茵魯爾世大運今天進行跆拳道最終日的團體賽對打賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的男團一路踢進金牌戰，可惜面對南韓隊...

世大運／李羽芸、林芳安網球女雙爭金 延續奪牌紀錄

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，但德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳音，不過僅存的女雙組合李羽芸／林芳安先是八強賽逆轉...

世大運／錯過局點遭逆轉 寶島女雙桌球再收一銅

團體賽已經帶回女團銅牌，我國桌球女將簡彤娟和蔡昀恩在女雙再闖4強，可惜今天碰中國組合韓菲兒／王曉彤，寶島女雙在局數2：1...

世大運／強勢退俄羅斯組合 寶島女雙勇闖網球女雙金牌戰

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳績，只有女雙李羽芸／林芳安打進4強；兩人8強賽逆轉地...

世大運／洪俊義致勝旋踢！跆拳道男團闖對打金牌戰

德國萊茵魯爾世大運今天進行跆拳道最終日的團體賽對打賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的男團一路闖進4強，關鍵戰碰烏茲別克...

世大運／湯包讚啦！湯智鈞個人賽闖4強保底銅牌

國手資歷豐富的我國射箭名將「湯包」湯智鈞，德國萊茵魯爾世大運在男子反曲弓個人賽一路闖關，今天從32強起一路連勝，射下周六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。