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世大運／強勢退俄羅斯組合 寶島女雙勇闖網球女雙金牌戰
中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳績，只有女雙李羽芸／林芳安打進4強；兩人8強賽逆轉地主晉級，台灣時間今天晚上4強賽碰俄羅斯組合打出不同內容，強勢以6：2、6：3勝出，搶下金牌戰門票，壓軸戰將對決日本組合。
李羽芸／林芳安8強賽碰地主組合迪特曼（Gina Dittmann）／赫爾曼（Sina Herrmann），首盤從2：5落後下連趕5局逆轉，最終驚險以7：5、6：4奪勝，沒讓隊史從1995年來的奪牌紀錄中斷。
4強賽面對俄羅斯組合伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）／扎伊采娃（Ksenia Zaytseva），寶島女雙一下場發球局雖遭破，不過接續連破帶保連下5局逆轉，儘管盤末發球局再失守，第8局又再度破發成功，順利以6：2先下一城。
第二盤寶島女雙又打出連拿4局的漂亮開場，第5局雖遭破發後連失3局，所幸第8局回破止血，賽末發球局也把握住機會，最終以6：3拿到金牌戰門票，有望延續網球隊在世大運的奪金紀錄。
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