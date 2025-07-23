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世大運／洪俊義致勝旋踢！跆拳道男團闖對打金牌戰
德國萊茵魯爾世大運今天進行跆拳道最終日的團體賽對打賽程，由黃卓乘、洪俊義和鍾俊傑組成的男團一路闖進4強，關鍵戰碰烏茲別克再靠洪俊義的致勝旋踢奪勝，以2：0搶進金牌戰。
今天跆拳道壓軸日前，中華跆拳道隊在品勢奪下1金1銅，對打收穫3銀1銅，今天女團雖在8強賽不敵泰國隊，錯過登上頒獎台機會，不過男團一路連勝，先是16強以2：0踢下馬來西亞，8強賽碰泰國也是連勝兩回合過關，晉級4強至少能帶回再一面銅牌。
台灣時間晚間登場的4強賽，中華隊碰烏茲別克，第一回合下場由奪下男子80公斤級的洪俊義打頭陣，他雖先陷入0：4落後，不過藉由側踩連拿6分，烏茲別克換選手後洪俊義再拿2分，在換人時取得8：4優勢；接續烏茲別克因換人沒擊掌被判罰1分，領先一路擴大，第一回合順利以28：11勝出。
第二回合中華隊陷入1：6落後，不過最後演出絕地反攻，最後15秒洪俊義上場時還以5：8落後，他先拿下2分，再因烏茲別克換人沒擊掌判罰追平分數，最後1秒再靠旋踢拿到超前比分的2分，戲劇性以10：8拿下勝利，花兩回合拿到金牌戰門票，稍晚11點50分將爭取最後金牌。
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