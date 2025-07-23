快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運／錯過局點遭逆轉 寶島女雙桌球再收一銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡彤娟（左）和蔡昀恩。圖／大專體總提供
簡彤娟（左）和蔡昀恩。圖／大專體總提供

團體賽已經帶回女團銅牌，我國桌球女將簡彤娟和蔡昀恩在女雙再闖4強，可惜今天碰中國組合韓菲兒／王曉彤，寶島女雙在局數2：1領先下遭對手連趕3局，無緣闖進今天晚上11點進行的女雙金牌戰。

巴黎奧運國手簡彤娟世大運多線出擊，女團登上頒獎台，混雙和高承睿止步32強，不過女雙和女單連戰皆捷，女雙和蔡昀恩首度合拍，32強首輪拍下法國對手，16強解決新加坡組合，8強瓦解日本對手局末點下以直落4勝出，晉級4強已經確定有獎牌入袋。

攸關獎牌成色的關鍵戰，寶島女雙碰中國組合韓菲兒／王曉彤，首局簡彤娟／蔡昀恩在8：7下連拿3分，以11：7先下一城；第二局3：3時連丟3分，雖追到7：8，但連失3分下以7：11讓出。

第三局寶島女雙以11：7拿下，但第四局錯過局點機會，遭對手以12：10逆轉扳平局數，且第五局以11：6拿下，反取得局數「聽牌」優勢。

第六局中國組合再取得7：2領先，寶島女雙雖一度縮小比分到7：9，但在瓦解對手一個賽末點下仍以8：11吞敗。

另場女雙4強賽，中國組合楊一雲／趙尚以局數4：1拍下法國組合，韓菲兒／王曉彤再拿到金牌戰門票，代表中國在女雙「金包銀」。

結束女雙賽程的簡彤娟稍晚還有女單8強賽，預計台灣時間晚上9點就要再上陣和趙尚搶4強門票，另名女將黃愉偼也有機會挑戰4強席位；打回隊史第一面世大運桌球男團金牌的馮翊新和「柚子」高承睿也雙雙抵達8強，今晚9點45分將分別爭取4強門票。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

簡彤娟 高承睿

延伸閱讀

世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

世大運／拍下日本組合闖4強 桌球女雙要再拚金牌戰門票

世大運／網球隊有牌了！女雙逆轉退地主闖4強

世大運／桌球男團奪金寫歷史 高雄子弟高承睿獲20萬體育獎助金

相關新聞

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

台師大女足抽血案引發各界關注，中華民國足球協會（CTFA）今天針對台師大女足教練周台英對師大女足球員霸凌案件召開紀律委員...

世大運／網球隊有牌了！女雙逆轉退地主闖4強

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳績，女雙李羽芸／林芳安成為唯一奪牌組合，兩人8強賽上...

世大運／錯過局點遭逆轉 寶島女雙桌球再收一銅

團體賽已經帶回女團銅牌，我國桌球女將簡彤娟和蔡昀恩在女雙再闖4強，可惜今天碰中國組合韓菲兒／王曉彤，寶島女雙在局數2：1...

世大運／湯包讚啦！湯智鈞個人賽闖4強保底銅牌

國手資歷豐富的我國射箭名將「湯包」湯智鈞，德國萊茵魯爾世大運在男子反曲弓個人賽一路闖關，今天從32強起一路連勝，射下周六...

世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，民代質疑選手獎金過低，...

世大運／拍下日本組合闖4強 桌球女雙要再拚金牌戰門票

團體賽已經帶回1金1銅的中華桌球隊，德國萊茵魯爾世大運再傳回捷報，女雙組合簡彤娟／蔡昀恩首度合作就一路場關，今天率先登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。