世大運／錯過局點遭逆轉 寶島女雙桌球再收一銅

團體賽已經帶回女團銅牌，我國桌球女將簡彤娟和蔡昀恩在女雙再闖4強，可惜今天碰中國組合韓菲兒／王曉彤，寶島女雙在局數2：1領先下遭對手連趕3局，無緣闖進今天晚上11點進行的女雙金牌戰。

巴黎奧運國手簡彤娟世大運多線出擊，女團登上頒獎台，混雙和高承睿止步32強，不過女雙和女單連戰皆捷，女雙和蔡昀恩首度合拍，32強首輪拍下法國對手，16強解決新加坡組合，8強瓦解日本對手局末點下以直落4勝出，晉級4強已經確定有獎牌入袋。

攸關獎牌成色的關鍵戰，寶島女雙碰中國組合韓菲兒／王曉彤，首局簡彤娟／蔡昀恩在8：7下連拿3分，以11：7先下一城；第二局3：3時連丟3分，雖追到7：8，但連失3分下以7：11讓出。

第三局寶島女雙以11：7拿下，但第四局錯過局點機會，遭對手以12：10逆轉扳平局數，且第五局以11：6拿下，反取得局數「聽牌」優勢。

第六局中國組合再取得7：2領先，寶島女雙雖一度縮小比分到7：9，但在瓦解對手一個賽末點下仍以8：11吞敗。

另場女雙4強賽，中國組合楊一雲／趙尚以局數4：1拍下法國組合，韓菲兒／王曉彤再拿到金牌戰門票，代表中國在女雙「金包銀」。

結束女雙賽程的簡彤娟稍晚還有女單8強賽，預計台灣時間晚上9點就要再上陣和趙尚搶4強門票，另名女將黃愉偼也有機會挑戰4強席位；打回隊史第一面世大運桌球男團金牌的馮翊新和「柚子」高承睿也雙雙抵達8強，今晚9點45分將分別爭取4強門票。

商品推薦