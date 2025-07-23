世大運／湯包讚啦！湯智鈞個人賽闖4強保底銅牌

國手資歷豐富的我國射箭名將「湯包」湯智鈞，德國萊茵魯爾世大運在男子反曲弓個人賽一路闖關，今天從32強起一路連勝，射下周六的四強賽門票，獎牌成色確定從銅牌起跳。

湯智鈞首輪輪空，32強以6：0射倒澳洲艾爾斯（Casey Isles）、16強在「寶島內戰」以6：2擊敗隊友蘇于洋，8強碰地主維特（Jonathan Vetter）再以6：4過關，確定有獎牌入袋。

中華射箭隊上屆成都世大運帶回1銀3銅，2019拿坡里世大運更有1金2銀1銅表現，湯智鈞就是拿坡里時的男團銀牌成員；相隔一屆再選上世大運國手，「湯包」也霸氣喊話，目標個人、混雙和團體都要登上頒獎台。

中華隊其他選手今天已出賽的成績部分，反曲弓男將郭昱承16強止步，複合弓女將邱鈺兒首輪以1分差敗給義大利對手，林渝梵也是第一場不敵羅馬尼亞選手。

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