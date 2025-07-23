快訊

雙颱共舞！「竹節草」颱風今晚生成 大罷免投票日影響機率曝光

被警抓住要求出示證件！啦啦隊女神嚇壞直呼救命 中壢警分局曝原因

中職／魔鷹50轟達陣「雙手指天」 寫史上第三快紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南桌球選手馮翊新代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌。圖／台南市體育局提供
台南桌球選手馮翊新代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌。圖／台南市體育局提供

台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，民代質疑選手獎金過低，台南市政府今天回應指出，正修正台南市體育獎助金發給辦法，將國際賽事金牌選手的獎勵金從現行3萬元調高至9萬元，法制作業已進入最後階段，預計近期完成，給予選手更具體的肯定與支持。

台南市長黃偉哲表示，台南選手在國際賽事上為國爭光，是市民的驕傲，市府在第一時間張貼紅榜祝賀，表達最高敬意。

市議員陳怡珍表示，台灣桌球男團在2025年萊茵魯爾世界大學運動會金牌戰中，歷經五局激戰、廝殺到最後一球，最終由台南子弟馮翊新搶下關鍵第五點，成功擊敗強敵中國，為中華隊拿下隊史首面金牌，寫下歷史新頁。

但高雄市選手高承睿奪金可獲頒高雄市體育獎助金20萬元，反觀同隊、來自台南的馮翊新與黃彥誠，依現行台南市獎勵標準，卻僅能各獲1萬5千元獎勵，雖然市府體育局已提出修正草案，將世大運金牌獎勵金提高至9萬元，並已送法制處進行會辦作業，預計今年底前完成法制程序，但目前兩地選手獎金仍存在超過一倍以上落差，制度修正更應加快腳步，勿讓選手努力得不到及時肯定，重演「一樣奪牌、兩樣情」的不公平狀況。

市府指出，目前六都針對國際賽事獎勵標準大多以國光獎章獎金10%為基準，約為6萬元。此次修法後，台南市金牌選手可望領取9萬元獎金，金額僅次於高雄市與桃園市，顯示市府對運動員培育及肯定的決心。

台南市體育局長陳良乾表示，感謝所有在賽場上努力拚搏、為台南爭光的選手。市府除強化獎助金制度外，長期推動體能訓練補助、菁英選手培訓計畫、選手就學就業輔導等配套措施，提供運動員從基礎訓練到賽後照顧的全方位支持。

台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，市府到台南市桌球委員會貼紅榜。圖／台南市體育局提供
台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，市府到台南市桌球委員會貼紅榜。圖／台南市體育局提供
台南桌球選手黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌。圖／台南市體育局提供
台南桌球選手黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌。圖／台南市體育局提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

金牌 運動

延伸閱讀

世大運／王冠閎100蝶第5名 差0.15秒破全國紀錄很滿意

世大運／網球隊有牌了！女雙逆轉退地主闖4強

世大運／頂春麗頭拚鉛球決賽 江靜緣初體驗獲第6

世大運／中華女排後繼乏力 不敵波蘭本屆獲第6

相關新聞

足球／足協祭重處！周台英處分出爐 註銷教練證並逐出球壇

台師大女足抽血案引發各界關注，中華民國足球協會（CTFA）今天針對台師大女足教練周台英對師大女足球員霸凌案件召開紀律委員...

世大運／網球隊有牌了！女雙逆轉退地主闖4強

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳績，女雙李羽芸／林芳安成為唯一奪牌組合，兩人8強賽上...

世大運／錯過局點遭逆轉 寶島女雙桌球再收一銅

團體賽已經帶回女團銅牌，我國桌球女將簡彤娟和蔡昀恩在女雙再闖4強，可惜今天碰中國組合韓菲兒／王曉彤，寶島女雙在局數2：1...

世大運／湯包讚啦！湯智鈞個人賽闖4強保底銅牌

國手資歷豐富的我國射箭名將「湯包」湯智鈞，德國萊茵魯爾世大運在男子反曲弓個人賽一路闖關，今天從32強起一路連勝，射下周六...

世大運桌球奪金台南選手僅領1.5萬？市府將調升至9萬

台南桌球選手馮翊新、黃彥誠代表我國參加2025年萊茵魯爾世界大學運動會，勇奪桌球男團史上首面金牌，民代質疑選手獎金過低，...

世大運／拍下日本組合闖4強 桌球女雙要再拚金牌戰門票

團體賽已經帶回1金1銅的中華桌球隊，德國萊茵魯爾世大運再傳回捷報，女雙組合簡彤娟／蔡昀恩首度合作就一路場關，今天率先登場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。