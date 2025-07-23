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世大運／拍下日本組合闖4強 桌球女雙要再拚金牌戰門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
簡彤娟（左）和蔡昀恩拍下日本組合闖4強，保底銅牌，開心相擁。圖／大專體總提供
簡彤娟（左）和蔡昀恩拍下日本組合闖4強，保底銅牌，開心相擁。圖／大專體總提供

團體賽已經帶回1金1銅的中華桌球隊，德國萊茵魯爾世大運再傳回捷報，女雙組合簡彤娟／蔡昀恩首度合作就一路場關，今天率先登場的8強賽以直落4橫掃日本組合後，闖進4強保底銅牌，台灣時間今天晚上7點半將對決中國組合韓菲兒／王曉彤，挑戰深夜11點進行的金牌戰門票。

巴黎奧運國手簡彤娟和蔡昀恩，32強首輪拍下法國對手，16強解決新加坡組合，闖進8強賽，今天碰日本出澤杏佳／青井さくら繼續闖關，第三局更在瓦解對手局點下逆轉，最終以11：6、11：4、14：12、11：6拿下勝利，立刻開心相擁慶祝。

簡彤娟透露，外號「水豚」的蔡昀恩還沒選上世大運國手時，就有想和她合拍的念頭，「她雙打真的很好，國內雙打表現一直很突出，心態很穩定很敢打，速度很好，相持、基本功都很扎實，對她很有信心。」

蔡昀恩則是形容，簡彤娟就像一股安定的力量，「她讓我很『心定』，比賽慌亂時和我說沒關係，讓我筆記敢出手，不會猶豫。」

連同女團銅牌在內，蔡昀恩個人賽也確定有獎牌入袋，「很開心，但等一下（四強）還是想拚看看，看可不可以晉冠亞軍。」

簡彤娟（左）和蔡昀恩拍下日本組合闖4強，保底銅牌。圖／大專體總提供
簡彤娟（左）和蔡昀恩拍下日本組合闖4強，保底銅牌。圖／大專體總提供

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簡彤娟

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