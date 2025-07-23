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金門馬今起開放報名 賽道優化、服務升級

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
「2026金門馬拉松」將於明年1月24日至25日盛大登場，圖為今年賽事情形，選手賣力開跑。記者蔡家蓁／攝影
「2026金門馬拉松」將於明年1月24日至25日盛大登場，圖為今年賽事情形，選手賣力開跑。記者蔡家蓁／攝影

第19屆「2026金門馬拉松」將於2026年1月24日至25日盛大登場，由金門縣政府主辦，號召全台與海內外跑者齊聚戰地島嶼、挑戰自我，本屆賽事採雙日舉行，報名將自7月28日下午3時開放競賽組報名，同日下午6時開放休閒組報名，金門籍選手享有優先報名權利，自今日下午6時起開放報名。各組名額有限，額滿為止。

本屆賽事維持雙日賽制，1月24日進行健康休閒組，起跑地點為金城田徑場，參賽人數上限7千人；1月25日則為競賽組，從金馬聯合服務中心前廣場出發，總計上限8千8百人，包括全馬2千人、半馬3千3百人、路跑組3千5百人。今年全馬路線經微調後更趨平緩，逆時針繞行西南區、瓊林、慈湖、戰備坑道、雙鯉湖等地標，預計有助跑者締造個人佳績。新路線也將於8月重新丈量，申請WA/AIMS國際認證，並將全馬關門時間由7小時縮短為6.5小時。

為提升參賽體驗，縣府今年導入多項創新服務，包括擴增至15位配速員、設立「初馬號碼布」與「選手姓名牆」，打造更有人情味的參賽氛圍。另於官方臉書推出「賽道地標打卡」抽獎活動，鼓勵跑者探索沿線自然與文化風景。初次參與全馬的跑者，還有機會獲得由金門酒廠贊助的限量「初馬紀念酒」，詳細內容請持續關注官方粉絲專頁。

完賽獎勵方面，競賽組可獲得完賽獎牌、大浴巾及限量瓷瓶裝紀念酒；休閒組則提供小瓶紀念酒與在地風味餐點。活動現場還安排歌舞表演、嘉年華及摸彩，邀請選手與親友共同慶祝挑戰成果。

金門副縣長李文良表示，本屆賽事以提升跑者參與感與整體體驗為目標，除延續優質服務與在地特色外，也新增AI客服小幫手，提供24小時線上即時解答，協助解決報名、交通、領物等問題。針對去年度引發民怨的道路管制問題，李文良強調今年全馬路線已大幅調整，盼居民體諒與支持，共同成就金門一年一度的體育盛事。

至於往年活動期間「一位難求」的機票需求，李文良也說明，縣府將與民航局、航空公司研議放大機型與增開加班機，疏運大量跑者進出金門。

此外，李文良指出，針對福建跑團、跑友，縣府也會特別去邀請他們來參加，據了解，去年大概有1千多位的跑友跨海來參加他他也呼籲，歡迎大陸跑友踴躍來參加這項盛事，針對記者詢問有金廈泳渡被「卡關」的例子，會不會擔心這次活動也遭中央作梗；李文良說，目前目前並無「中央作梗」跡象，且這是在金門方舉辦，不涉跨境性質，期盼兩岸跑者一同參與、共襄盛舉。

第19屆「2026金門馬拉松」將於2026年1月24日至25日盛大登場，金門縣政府今天舉行記者會與會貴賓與贊助商合影。記者蔡家蓁／攝影
第19屆「2026金門馬拉松」將於2026年1月24日至25日盛大登場，金門縣政府今天舉行記者會與會貴賓與贊助商合影。記者蔡家蓁／攝影
第19屆「2026金門馬拉松」將於2026年1月24日至25日盛大登場，金門縣政府今天舉行記者會宣布報名日期與提供的多項創新服務。記者蔡家蓁／攝影
第19屆「2026金門馬拉松」將於2026年1月24日至25日盛大登場，金門縣政府今天舉行記者會宣布報名日期與提供的多項創新服務。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（中）表示，本屆賽事以提升跑者參與感與整體體驗為目標，除延續優質服務與在地特色外，也新增AI客服小幫手，提供24小時線上即時解答，協助解決報名、交通、領物等問題。記者蔡家蓁／攝影
金門副縣長李文良（中）表示，本屆賽事以提升跑者參與感與整體體驗為目標，除延續優質服務與在地特色外，也新增AI客服小幫手，提供24小時線上即時解答，協助解決報名、交通、領物等問題。記者蔡家蓁／攝影

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李文 金門 馬拉松

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