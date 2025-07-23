配合川普政策 美奧會禁跨性別女性參加女子賽事

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）更新政策，將依循美國總統川普今年稍早簽署的行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事。

路透社報導，USOPC在其運動員安全政策（AthleteSafety Policy）更新中表示：「USOPC將持續與具監督職責的相關單位合作，例如國際奧林匹克委員會（IOC）、國際帕拉林匹克委員會（IPC）、國家單項協會（NGBs），以確保女性擁有公平且安全的競賽環境，符合第14201號行政命令與「泰德．史蒂文斯奧林匹克與業餘體育法」（Ted Stevens Olympic &Amateur Sports Act）規定。」

USOPC尚未回應置評請求。

美國廣播公司新聞網（ABC News）報導，USOPC主席賽克斯（Gene Sykes）與執行長赫許蘭（Sarah Hirshland）在本周寄發給國家隊全體成員的備忘錄中提到川普的行政命令，備忘錄寫道「作為一個經聯邦特許成立的組織，我們有義務遵守聯邦的規定與期望。」

川普2月簽署「禁止男性參與女子運動」的第14201號行政命令，將跨性別女孩與女性排除在女子運動之外。支持者認為這項命令有助恢復競賽公平性，但批評者認為，它侵犯了極少數運動員的權利。

川普的這項命令不僅限於高中與大學體育，還要求美國政府拒發簽證給尋求在美國參賽的跨性別女性選手。

川普也表示，他不會允許跨性別運動員參加2028年洛杉磯奧運。

川普的行政命令同時指示美國國務院向國際奧會施壓，要求其修改現行政策。奧會目前允許跨性別運動員參賽，前提是要遵守基本準則，不得擁有不公平優勢。

這項命令預計只會影響少數運動員。

全美大學體育聯盟（NCAA）主席去年12月向參議院小組表示，據他所知，在1100所成員學校的53萬名參賽運動員中，跨性別運動員不到10人。

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