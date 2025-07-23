世大運／王冠閎100蝶第5名 差0.15秒破全國紀錄

在德國舉行的萊茵魯爾世大運，「台灣蝶王」王冠閎今天在男子100公尺蝶式決賽游出52秒18、以第5名作收，距離突破全國紀錄僅差0.15秒，「對成績很滿意。」

王冠閎日前在拿手的200公尺蝶式摘下銀牌，甚至距離台灣游泳隊史首面世界大學運動會金牌僅差0.26秒，讓他直言「非常不滿意」，重新整理好心情後，他今天在100公尺蝶式決賽，以52秒18成績完賽，雖然無緣再度登上頒獎台，但差點突破自己締造的全國紀錄52秒03。

首度挺進世大運100公尺蝶式決賽，王冠閎賽後接受媒體訪問時表示，一開始設定是突破全國紀錄，加上游泳項目競爭激烈，他笑說知道大家成績都差不多，因此心想不要最後1名就好，「對成績算是很滿意，最大目標還是放在明年的亞運上。」

連兩屆世大運皆有帶回獎牌，王冠閎這次也扮演領頭羊角色，他指出，部分台灣游泳好手第1次比世大運這種國際大賽，難免心情有些緊張，藉由聊天方式幫助放鬆心情，並提到很多旅外讀大學的選手加入陣中，「我們有不錯交流。」

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