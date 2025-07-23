世大運／網球隊有牌了！女雙逆轉退地主闖4強

中華網球隊上屆成都世大運開了「五金行」，德國萊茵魯爾世大運沒能延續佳績，女雙李羽芸／林芳安成為唯一奪牌組合，兩人8強賽上演逆轉勝，在中央球場拍下地主組合迪特曼（Gina Dittmann）／赫爾曼（Sina Herrmann），晉級4強保底銅牌，讓隊史從1995年來的奪牌紀錄再延續下去。

網球隊向來是中華代表團在世大運的獎牌庫，今年台將紛紛落馬，在混雙李亞芯／羅翊睿16強出局後，李羽芸／林芳安成僅存希望，兩人8強賽首盤先陷入2：5落後，連趕5局上演大逆轉，最終才以7：5、6：4驚險奪勝。

「有把該做的做出來，後兩盤都是逆轉，滿開心。」李羽芸提到，剛開賽對手幸運球有點多，輸掉幾個「丟士」後節奏、心態有點「崩」，所幸有即時調整，「能為台灣拿一面牌很開心，但還沒達到我們的目標，下一場會更努力。」

奪牌關鍵戰在中央球場戰地主，林芳安笑說對方雖有一面倒的觀眾支持，但也很享受比賽氛圍，且有搭檔一起奮戰，不會感到孤單。兩人奪勝後也開心開幕儀式擔任女掌旗官的楊亞依及團隊成員相擁慶祝。

寶島女雙4強賽將戰俄羅斯組合伊布拉吉莫娃（Alevtina Ibragimova）／扎伊采娃（Ksenia Zaytseva），尋求金牌戰門票。

中華女雙打進4強後開心慶祝。圖／大專體總提供 中華網球隊女雙組合李羽芸／林芳安逆轉闖進四強。圖／大專體總提供

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