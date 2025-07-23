世大運／頂春麗頭拚鉛球決賽 江靜緣初體驗獲第6
年僅18歲的我國女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天德國萊茵魯爾世大運頂著俏麗的「春麗」包包頭在決賽亮相，她第五擲丟出16公尺97，但第六擲失敗，沒能推進成績，世大運初體驗以第6名結束。
江靜緣資格賽以16公尺60的成績排在A組第3，以總排名第6進入決賽；她今年5月靜岡田徑賽以17公尺83的成績締造我國女子鉛球全國新紀錄，5月的田徑亞錦賽也以17公尺42獲得銅牌，不過今天挑戰世大運頒獎台沒能再擲出17公尺。
頂著兩個包包頭登場的江靜緣，第一擲16公尺17，第二擲失敗，不過第三擲的16公尺28仍讓她在12名決賽選手中排名第6，得到前8名可獲得的後三擲機會。
第四擲江靜緣成績16公尺22，第五擲出現今天個人最佳的16公尺97，但第六擲失敗，加上瑞士瑪澤諾爾（Miryam Mazenauer）第六擲丟出17公尺29，一度把江靜緣擠到第7名，不過瑪澤諾爾原本沒能晉級前8名，申訴後先獲得後三擲機會，但最終只取前3擲的最佳成績，只以15公尺89排在第8，讓江靜緣回到第6名。
資格賽成績最佳的美國選手史密斯（AbriaDeonna-Celene Smith），決賽17公尺38不如資格賽的17公尺90，獲得銀牌，金牌由瑞典約翰森（Axelina Elin Signe Johansson）以18公尺45帶走。
我國短跑好手林祐賢今天在男子100公尺準決賽登場，預賽跑出本季最佳10秒47的他排在第二組第二道，準決賽跑出10秒51排名第五，無緣晉級決賽。
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