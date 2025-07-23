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世大運惜敗世界第一奪銅 邱義睿跆拳道連兩屆奪牌

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中華跆拳道隊邱義睿（右）連續兩屆世大運奪牌。圖／大專體總提供
中華跆拳道隊邱義睿（右）連續兩屆世大運奪牌。圖／大專體總提供

上屆成都世界大學運動會踢下跆拳道男子六十八公斤級銀牌，中華隊好手邱義睿連莊德國萊茵魯爾世大運國手，改踢七十四公斤級再度闖進四強，可惜敗給世界排名第一的喬治亞對手蘇拉什維利，無緣連續兩屆踢進金牌戰，不過仍獲銅牌。

邱義睿贏得本屆賽事跆拳道對打項目第一面銅牌，連續兩屆奪牌，他說：「原本目標設定金牌，也覺得有機會，只是沒把握好。」

今年中華跆拳道隊大換血，身為少數連莊國手的邱義睿，升量級出賽一路闖關，晉級之路接連踢下波蘭、亞塞拜然和法國對手，不過四強賽兩回合都輸給蘇拉什維利三分，沒能再闖金牌戰。

邱義睿提到，對手有高度優勢，且是從八十公斤降量，自己之前是踢六十八公斤級，力量、距離和速度都沒能掌控好，接下來將瞄準明年名古屋亞運，希望一圓金牌夢。

跆拳道隊向來是中華代表團「獎牌庫」，上屆奪下六銀四銅，今年品勢女團帶回代表團第一面金牌，男團也摘銅，對打前三天也都有獎牌進帳，累積已有一金三銀兩銅，成為目前全團表現最佳的代表隊。

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