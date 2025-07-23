聽新聞
0:00 / 0:00

金怡君以小搏大 世大運跆拳道再摘銀

聯合報／ 記者曾思儒／台北─德國埃森電話採訪
中華跆拳道隊女將金怡君（左）奪下世大運女子73公斤級以上銀牌。圖／大專體總提供
中華跆拳道隊女將金怡君（左）奪下世大運女子73公斤級以上銀牌。圖／大專體總提供

布農族女將金怡君身高一六五公分，在德國萊茵魯爾世界大學運動會中華跆拳道隊最嬌小，卻是參加最重的七十三公斤級以上量級，且在一群長腿妹中突圍，四強賽爆冷踢下世界排名第五、比自己高一個頭的波蘭對手哈雷姆扎，晉級昨天進行的金牌戰，儘管最終敗給南韓對手，仍帶回跆拳道隊第三面銀牌。

哈雷姆扎是女子七十三公斤級以上頭號種子，加上身高優勢，賽前是被看好的一方，但金怡君戰術成功，第一回合靠對手兩度判罰得分；第二回合雖先失分，不過讀秒階段抓到空檔獲得兩分，兩回合都以二比一獲勝。

金怡君踢下頭號種子，中華隊總教練蘇泰源透露，四強賽的戰術是「反其道而行」，故意打遠距離，「對方一定認為我們矮個子就一定要打近身，我們就故意不進去。」金怡君前往德國前訓練跌倒，出現輕微腦震盪症狀，長達十天沒訓練，對成績沒有特別期待，抱持「打一場算一場」的心態專注賽場，反而踢出驚奇。

金怡君最後在金牌戰落敗，蘇泰源有些遺憾，他表示，金怡君體能還沒恢復，金牌戰未能完全展現，不然打法可更強勢。金怡君賽後也忍不住落淚，她說：「沒拿到金牌有點遺憾，但這是第一次打世大運，拿到銀牌覺得自己很棒。」

身高在所屬量級是硬傷，金怡君坦言對自己沒信心，但想「讓別人看到不一樣的我」，世大運初體驗能帶回中華隊在對打項目的第三面銀牌，對未來更有信心；蘇泰源也說，金怡君個頭雖不高，但有遠距離攻擊能力，「她還有很多武器，金牌戰體能消耗較快，比較可惜。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

世大運／出發前腦震盪休10天 金怡君奪銀喊不可思議

世大運／最矮卻踢最重量級！金怡君驚奇奪銀 教練揭策略「反其道而行」

世大運／跆拳道 金怡君鍍銀、邱義睿摘銅

世大運／金怡君以小博大 踢下波蘭長腿妹闖金牌戰

相關新聞

金怡君以小搏大 世大運跆拳道再摘銀

布農族女將金怡君身高一六五公分，在德國萊茵魯爾世界大學運動會中華跆拳道隊最嬌小，卻是參加最重的七十三公斤級以上量級，且在...

世大運惜敗世界第一奪銅 邱義睿跆拳道連兩屆奪牌

上屆成都世界大學運動會踢下跆拳道男子六十八公斤級銀牌，中華隊好手邱義睿連莊德國萊茵魯爾世大運國手，改踢七十四公斤級再度闖...

世大運／中華女排後繼乏力 不敵波蘭本屆獲第6

中華女排今天在德國世大運5-8名排名賽對上波蘭，儘管前2局各取1勝，但可惜後繼無力，最終就以23比25、25比21、24...

世大運／擊劍鈍劍男團 中華8強遭日本逆轉最終獲第7名

德國萊茵魯爾世大運今天進行男子鈍劍團體賽，中華隊在8強賽一路領先日本，直到最後一刻才被逆轉以44比45吞敗，最終在5至8名...

世大運／4戰將都出局 跆拳道中斷奪牌紀錄

成為德國萊茵魯爾世大運中華代表團獎牌庫的中華跆拳道隊，今天對打第4日中斷連續奪牌紀錄，包括男子63公斤級黃卓乘、男子87...

世大運／女籃排名賽 中華大勝阿根廷獲本屆首勝

落入德國萊茵魯爾世大運9至16名排名賽的中華女籃，今天首戰阿根廷，靠著中鋒蕭豫玟拿下25分、15籃板，終場就以90比62...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。