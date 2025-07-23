金怡君以小搏大 世大運跆拳道再摘銀

布農族女將金怡君身高一六五公分，在德國萊茵魯爾世界大學運動會中華跆拳道隊最嬌小，卻是參加最重的七十三公斤級以上量級，且在一群長腿妹中突圍，四強賽爆冷踢下世界排名第五、比自己高一個頭的波蘭對手哈雷姆扎，晉級昨天進行的金牌戰，儘管最終敗給南韓對手，仍帶回跆拳道隊第三面銀牌。

哈雷姆扎是女子七十三公斤級以上頭號種子，加上身高優勢，賽前是被看好的一方，但金怡君戰術成功，第一回合靠對手兩度判罰得分；第二回合雖先失分，不過讀秒階段抓到空檔獲得兩分，兩回合都以二比一獲勝。

金怡君踢下頭號種子，中華隊總教練蘇泰源透露，四強賽的戰術是「反其道而行」，故意打遠距離，「對方一定認為我們矮個子就一定要打近身，我們就故意不進去。」金怡君前往德國前訓練跌倒，出現輕微腦震盪症狀，長達十天沒訓練，對成績沒有特別期待，抱持「打一場算一場」的心態專注賽場，反而踢出驚奇。

金怡君最後在金牌戰落敗，蘇泰源有些遺憾，他表示，金怡君體能還沒恢復，金牌戰未能完全展現，不然打法可更強勢。金怡君賽後也忍不住落淚，她說：「沒拿到金牌有點遺憾，但這是第一次打世大運，拿到銀牌覺得自己很棒。」

身高在所屬量級是硬傷，金怡君坦言對自己沒信心，但想「讓別人看到不一樣的我」，世大運初體驗能帶回中華隊在對打項目的第三面銀牌，對未來更有信心；蘇泰源也說，金怡君個頭雖不高，但有遠距離攻擊能力，「她還有很多武器，金牌戰體能消耗較快，比較可惜。」

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