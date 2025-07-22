世大運／中華女排後繼乏力 不敵波蘭本屆獲第6

中央社／ 記者黎建忠台北22日電
中華女排隊不敵波蘭。大專體總提供
中華女排隊不敵波蘭。大專體總提供

中華女排今天在德國世大運5-8名排名賽對上波蘭，儘管前2局各取1勝，但可惜後繼無力，最終就以23比25、25比21、24比26、20比25敗下陣來，本屆就以第6名作收。

中華女排在分組預賽和義大利、美國、澳洲同組，並以2勝1敗、分組第2晉級8強淘汰賽；只可惜8強首戰以0比3敗給日本，不過中華女排不洩氣，5-8名排名賽首戰中國，上演「讓2追3」的大逆轉戲碼，成功挺進今天的5、6名之爭。

今天對上人高馬大的波蘭，前2局雙方各搶1局，關鍵的第3局，中華雖一度以20比15領先，沒想到卻被波蘭回敬一波9比3攻勢，反倒以23比24落後，儘管追平進入Deuce，但最後仍被波蘭連拿2分，拱手讓出第3局。

士氣大受影響的中華女排，第4局開打攻勢就受阻，比賽中段最多以10比17落後波蘭，最終無力反撲吞下敗仗，本屆就以第6名作收。

中華女排全隊以中間手甘可慧的12分表現最佳，前一場對中國打出代表作的副攻手張稦豈僅拿下11分。

中華女排在歷屆世大運曾於2003年大邱世大運獲得銀牌、2005年伊士麥世大運獲得金牌，至於上屆成都世大運則是獲得第9名。

至於同樣進入5-8名排名賽的中華男排，今天首戰則以25比20、17比25、28比26、25比16扳倒德國隊，明天將和捷克爭奪本屆第5名。

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成都世大運

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