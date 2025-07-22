世大運／擊劍鈍劍男團 中華8強遭日本逆轉最終獲第7名

德國萊茵魯爾世大運今天進行男子鈍劍團體賽，中華隊在8強賽一路領先日本，直到最後一刻才被逆轉以44比45吞敗，最終在5至8名排名賽擊敗法國，獲得第7名。

今年6月亞錦賽，中華隊靠著陳弈通、陳致傑、郭均祐和替補選手許勝閎獲得賽史首面團體銅牌，在本屆世大運前，也評估有機會站上頒獎台。

2025萊茵魯爾世界大學運動會男子鈍劍團體8強賽，中華隊排出陳弈通、許勝閎、陳致傑3名選手登場。

團體賽制共進行9局、每局3分鐘，計分方式為每局任一方拿到5分的倍數（首局5分、第2局10分、第3局15分，以此類推）就換人，9局比賽內先拿到45分，或時間到分數高的一方獲勝。

中華隊鈍劍男團首輪輪空，接著16強以45比33擊敗英國；8強對上日本，首局陳致傑就以5比0完美開局，隨後始終保持領先，前6局結束，中華隊以30比22領先日本。

沒想到第7局由許勝閎登場，結果被對手一連追了10分，此局結束，中華隊僅以35比32領先；第8局陳弈通退場時仍以40比37領先，沒想到最後一局由陳致傑收尾，卻遭日本逆轉。

擔任最後1棒的陳致傑，在8強結束後接受媒體訪問表示，大家都很拚了，其實團隊在場上掌控得都還不錯，可能是太想贏得勝利，到最後就變得綁手綁腳有些緊張，「包括我在內，都沒能好好專注當下。」

8強落敗的中華隊男團進入5至8名排名賽，先以37比45不敵德國，隨後以45比33擊敗法國，收下本屆第7名。

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