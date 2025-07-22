世大運／4戰將都出局 跆拳道中斷奪牌紀錄

成為德國萊茵魯爾世大運中華代表團獎牌庫的中華跆拳道隊，今天對打第4日中斷連續奪牌紀錄，包括男子63公斤級黃卓乘、男子87公斤級陳亮希、女子53公斤級江宜珊和女子73公斤級徐彧媐都提前淘汰，無緣4強。

萊茵魯爾世大運的跆拳道賽程有品勢賽程先開始，中華隊靠女團奪金，男團也摘銅，率先進帳兩面獎牌。前三天對打賽程，中華隊也每天都有選手登上頒獎台，首日由女將黃映瑄踢下女子46公斤級銀牌，第二日由洪俊義摘下男子80公斤級銀牌，昨天金怡君和邱義睿雙雙闖進4強，金怡君帶回女子73公斤級以上銀牌，邱義睿奪下男子74公斤級銅牌。

今天壓軸的對打賽程，黃卓乘、江宜珊和徐彧媐都16強止步，唯一晉級8強的陳亮希和波蘭皮亞特科夫斯基（Szymon Piątkowski）戰到第三回合，但以1：2敗下陣來，差一勝無緣頒獎台。

中華跆拳道隊目前累積1金3銀2銅，今天對打無功而返後，明天還有最終日的對打團體賽，有望再進帳獎牌。

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