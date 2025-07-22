世大運／女籃排名賽 中華大勝阿根廷獲本屆首勝

落入德國萊茵魯爾世大運9至16名排名賽的中華女籃，今天首戰阿根廷，靠著中鋒蕭豫玟拿下25分、15籃板，終場就以90比62擊退對手，總算一吐預賽3戰皆敗的怨氣。

中華女籃在2025德國萊茵魯爾世界大學運動會預賽和美國、德國、波蘭同組，結果預賽3戰皆敗、分組墊底，落入9至16名排名賽。

中華女籃今天首戰阿根廷，首節就以20比17領先，半場結束再將優勢擴大到44比33的雙位數差距。

易籃後中華女籃再靠著蕭豫玟、黃沁瑜輪流建功，前3節結束就將比分擴大為68比51；第4節開賽，再靠著蕭豫玟、林佳蓉聯手攻下5分，迅速將差距擴大到20分以上，也提前澆熄阿根廷的反撲氣焰。

中華女籃登錄的11人僅洪蓓文未登場，其餘10人都有留下得分紀錄，除了蕭豫玟的雙十成績單外，王玥媞、林佳蓉各有19、14分進帳。

根據籤表，中華女籃接下來將對上人高馬大的立陶宛，若獲勝就能爭奪第9名，反之落敗就只能爭奪第11名。

在歷屆世大運中華女籃都有不錯的表現，從1999年固定參賽以來，曾拿過1銀1銅，最差是2001年北京世大運的第11名。

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