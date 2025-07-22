快訊

國會辦公室再違法被罰 葉元之：制度落差卻遭政治化

明天水氣最少！范斯高颱風最快24小時內生成 周四恐成雙颱共舞

韓國瑜挺張智倫 批罷免是政治大屠殺：31席藍委一個都不留非民主

世大運／女籃排名賽 中華大勝阿根廷獲本屆首勝

中央社／ 台北22日電
世大運女籃隊。籃協提供(資料照）
世大運女籃隊。籃協提供(資料照）

落入德國萊茵魯爾世大運9至16名排名賽的中華女籃，今天首戰阿根廷，靠著中鋒蕭豫玟拿下25分、15籃板，終場就以90比62擊退對手，總算一吐預賽3戰皆敗的怨氣。

中華女籃在2025德國萊茵魯爾世界大學運動會預賽和美國、德國、波蘭同組，結果預賽3戰皆敗、分組墊底，落入9至16名排名賽。

中華女籃今天首戰阿根廷，首節就以20比17領先，半場結束再將優勢擴大到44比33的雙位數差距。

易籃後中華女籃再靠著蕭豫玟、黃沁瑜輪流建功，前3節結束就將比分擴大為68比51；第4節開賽，再靠著蕭豫玟、林佳蓉聯手攻下5分，迅速將差距擴大到20分以上，也提前澆熄阿根廷的反撲氣焰。

中華女籃登錄的11人僅洪蓓文未登場，其餘10人都有留下得分紀錄，除了蕭豫玟的雙十成績單外，王玥媞、林佳蓉各有19、14分進帳。

根據籤表，中華女籃接下來將對上人高馬大的立陶宛，若獲勝就能爭奪第9名，反之落敗就只能爭奪第11名。

在歷屆世大運中華女籃都有不錯的表現，從1999年固定參賽以來，曾拿過1銀1銅，最差是2001年北京世大運的第11名。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

蕭豫玟

延伸閱讀

世大運／張稦豈狂轟29分 中華女排大逆轉勝中國

世大運／出發前腦震盪休10天 金怡君奪銀喊不可思議

世大運／跆拳道 金怡君鍍銀、邱義睿摘銅

世大運／男子400公尺跨欄 林仲威分組第1晉級準決賽

相關新聞

世大運／4戰將都出局 跆拳道中斷奪牌紀錄

成為德國萊茵魯爾世大運中華代表團獎牌庫的中華跆拳道隊，今天對打第4日中斷連續奪牌紀錄，包括男子63公斤級黃卓乘、男子87...

世大運／女籃排名賽 中華大勝阿根廷獲本屆首勝

落入德國萊茵魯爾世大運9至16名排名賽的中華女籃，今天首戰阿根廷，靠著中鋒蕭豫玟拿下25分、15籃板，終場就以90比62...

中國羽賽／遭丹麥組合逆轉 「麟榤配」連三站一輪遊

沒能揮別連兩站「一輪遊」低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，中國公開賽面對丹麥組合倫高（Daniel Lundg...

網球／大威廉絲華盛頓網賽女雙開紅盤 將力拚女單首勝

女網名將大威廉絲今天在華盛頓特區公開賽雙打首輪攜手華府本地選手巴提斯特，擊敗美、加組合，宣告重返世界女子職業網球協會（W...

中國羽賽／首日上演寶島內戰 周天成13連勝王子維

總獎金200萬美金的中國公開賽今天在常州點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，國內同屬合作金庫的「一哥」周天成和「羽球王...

世大運／張稦豈狂轟29分 中華女排大逆轉勝中國

中華女排今天在萊茵魯爾世大運排名賽面對中國，靠著張稦豈狂轟29分帶領下，以23比25、22比25、25比19、25比23...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。