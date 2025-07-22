中國羽賽／遭丹麥組合逆轉 「麟榤配」連三站一輪遊

沒能揮別連兩站「一輪遊」低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，中國公開賽面對丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）先盛後衰，以21：12、12：21、14：21敗陣，成為今天第3組遭淘汰的男雙台將組合。

王齊麟去年巴黎奧運和李洋完成奧運史上第一次羽球男雙連霸，接續李洋退役，王齊麟改搭學弟邱相榤，兩人今年台北公開賽拍下冠軍，但接續四站最多只打到第二輪，最近兩站印尼公開賽和上周的日本公開賽更都是首輪打滿三局吞敗。

總獎金200萬美元的中國公開賽今天在常州點燃戰火，「麟榤配」是壓軸出賽的台將，世界排名18的台將代表面對世界排名26的對手，第一局在7：7時打出一輪連拿11分猛攻，拉開差距下以21：12先下一城。

第二局丹麥組合先連拿3分，加上「麟榤配」失誤較多，讓丹麥組合持續拉開差距，以21：12扳平局數。決勝局丹麥組合又打出4：0的開局攻勢，領先一度擴大到8：1，換邊時也握有11：6優勢，儘管「麟榤配」瓦解對手3個賽末點，最終仍以14：21吞敗。

上周打進日本公開賽男雙4強的「涵劉」組合楊博涵／劉廣珩，今天碰地主黃荻／劉陽先下一城，但第二局錯過4個賽末點，以21：16、24：26、19：21遭逆轉，和先出賽的李哲輝／楊博軒及「麟榤配」都首輪出局。

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