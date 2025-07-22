快訊

台師大抽血案 系教評會「懲處結果不公布」…系主任：還有討論空間

已經換了7個室友！柯文哲轟檢察官是「網軍」：被關得莫名其妙

中國羽賽／遭丹麥組合逆轉 「麟榤配」連三站一輪遊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣羽球男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）。中央社資料照
台灣羽球男雙組合王齊麟（左）、邱相榤（右）。中央社資料照

沒能揮別連兩站「一輪遊」低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟邱相榤，中國公開賽面對丹麥組合倫高（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard）先盛後衰，以21：12、12：21、14：21敗陣，成為今天第3組遭淘汰的男雙台將組合。

王齊麟去年巴黎奧運和李洋完成奧運史上第一次羽球男雙連霸，接續李洋退役，王齊麟改搭學弟邱相榤，兩人今年台北公開賽拍下冠軍，但接續四站最多只打到第二輪，最近兩站印尼公開賽和上周的日本公開賽更都是首輪打滿三局吞敗。

總獎金200萬美元的中國公開賽今天在常州點燃戰火，「麟榤配」是壓軸出賽的台將，世界排名18的台將代表面對世界排名26的對手，第一局在7：7時打出一輪連拿11分猛攻，拉開差距下以21：12先下一城。

第二局丹麥組合先連拿3分，加上「麟榤配」失誤較多，讓丹麥組合持續拉開差距，以21：12扳平局數。決勝局丹麥組合又打出4：0的開局攻勢，領先一度擴大到8：1，換邊時也握有11：6優勢，儘管「麟榤配」瓦解對手3個賽末點，最終仍以14：21吞敗。

上周打進日本公開賽男雙4強的「涵劉」組合楊博涵／劉廣珩，今天碰地主黃荻／劉陽先下一城，但第二局錯過4個賽末點，以21：16、24：26、19：21遭逆轉，和先出賽的李哲輝／楊博軒及「麟榤配」都首輪出局。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

李洋 王齊麟 邱相榤

延伸閱讀

日本羽賽／王齊麟婚後首戰 「麟榤配」惜敗止步32強

日本羽賽／15日開戰 李洋回國訓扮心靈導師

外界拱他當運動部長 李洋出席公益賽避談入閣 高中羽球教練支持

張廖萬堅敏感時機遭爆料 首任運動部部長李洋呼聲高

相關新聞

中國羽賽／遭丹麥組合逆轉 「麟榤配」連三站一輪遊

沒能揮別連兩站「一輪遊」低潮，我國男雙組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤，中國公開賽面對丹麥組合倫高（Daniel Lundg...

網球／大威廉絲華盛頓網賽女雙開紅盤 將力拚女單首勝

女網名將大威廉絲今天在華盛頓特區公開賽雙打首輪攜手華府本地選手巴提斯特，擊敗美、加組合，宣告重返世界女子職業網球協會（W...

中國羽賽／首日上演寶島內戰 周天成13連勝王子維

總獎金200萬美金的中國公開賽今天在常州點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，國內同屬合作金庫的「一哥」周天成和「羽球王...

世大運／張稦豈狂轟29分 中華女排大逆轉勝中國

中華女排今天在萊茵魯爾世大運排名賽面對中國，靠著張稦豈狂轟29分帶領下，以23比25、22比25、25比19、25比23...

世大運／女子鉛球資格賽 江靜緣16公尺60晉決賽

台灣女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天在德國世大運資格賽以16公尺60的成績排在A組第3、總排名第6，順利以擇優方式晉級...

世大運／出發前腦震盪休10天 金怡君奪銀喊不可思議

中華跆拳道隊今天凌晨靠金怡君踢進女子73公斤級以上金牌戰，為代表團在德國萊茵魯爾世大運進帳另一面銀牌，中華跆拳道隊教練蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。