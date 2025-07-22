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網球／大威廉絲華盛頓網賽女雙開紅盤 將力拚女單首勝

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
復出的大威廉絲(右)在華盛頓網賽女雙首戰獲勝。 路透
復出的大威廉絲(右)在華盛頓網賽女雙首戰獲勝。 路透

女網名將大威廉絲今天在華盛頓特區公開賽雙打首輪攜手華府本地選手巴提斯特，擊敗美、加組合，宣告重返世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽。

路透社報導，現年45歲的大威廉絲（VenusWilliams），自2024年3月的邁阿密公開賽（MiamiOpen）後就未曾出賽。

她憑藉外卡資格重返華盛頓特區公開賽，今天在女雙與巴提斯特（Hailey Baptiste）聯手，以6比3、6比1打敗加拿大選手布夏爾（Eugenie Bouchard）與美國選手恩諾（Clervie Ngounoue）的組合。

7座大滿貫女單冠軍得主大威廉絲將在明天晚間的單打賽事中，對決23歲美國選手史特恩斯（PeytonStearns）。

這場雙打比賽有3000名球迷，包括愛好網球的NBA球星杜蘭特Kevin Durant），擠滿球場共同見證大威廉絲復出，也為她的搭檔兼地主選手巴提斯特加油。

大威廉絲對史特恩斯的賽事，將在主體育館球場舉行，預料同樣將座無虛席。

大威廉絲將成為自2018年日本女將伊達公子以46歲之齡參加日本公開賽後，WTA巡迴賽史上參加正賽最年長的女選手。

如果她爆冷擊敗目前世界排名第35的史特恩斯，將成為自美國網壇傳奇「女金剛」娜拉提洛娃（MartinaNavratilova）2004年以47歲高齡在溫布頓網球錦標賽贏球後，最年長的獲勝球員。

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杜蘭特 大威廉絲 Kevin Durant

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