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中國羽賽／首日上演寶島內戰 周天成13連勝王子維

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周天成(左)與王子維首戰正面交鋒。資料照
周天成(左)與王子維首戰正面交鋒。資料照

總獎金200萬美金的中國公開賽今天在常州點燃戰火，首日賽程就上演「寶島內戰」，國內同屬合作金庫的「一哥」周天成和「羽球王子」王子維正面交鋒，學長周天成技高一籌，直落二闖過頭關，也將對戰紀錄推進到13連勝。

中國公開賽是BWF超級1000分大賽，比賽接在BWF超級750分的日本公開賽後登場，今天首日賽程共有8組台將出賽，唯二的男單代表周天成和王子維就正面交鋒，以第6種子身份出賽的小天首局一路領先，以21：18先下一城，第二局在11：13落後下打出連拿9分的逆轉攻勢，最終以21：16擊敗世界排名24的同胞。

根據BWF紀錄，兩位好手從2012年開始就有國際賽交手紀錄，今天是第13度碰頭，取得對戰全勝的小天下輪將碰印度好手普拉諾（H. S. Prannoy）。

男單32籤共有5名台將，籤表下半部的李家豪明天將碰地主陸光祖，「左手重砲」林俊易要和戚又仁上演另一場「內戰」。

今天唯一登場的女單代表林湘緹是最早出賽的台將，她在三局大戰以21：23、21：11、21：10逆轉印度對手烏帕迪亞亞（Anupama Upadhyaya），率先開出紅盤，不過混雙組合葉宏蔚／詹又蓁遭列第8種子的綠川大輝／齋藤夏後來居上，以24：22、19：21、19：21吞敗，男雙李哲輝／楊博軒面對列第5種子的地主奧運銀牌梁偉鏗／王昶也以兩個11：21遭淘汰。

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周天成 王子維 葉宏蔚

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