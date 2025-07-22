世大運／女子鉛球資格賽 江靜緣16公尺60晉決賽

台灣女子鉛球全國紀錄保持人江靜緣，今天在德國世大運資格賽以16公尺60的成績排在A組第3、總排名第6，順利以擇優方式晉級決賽。

2025德國萊因魯爾世界大學運動會，今天展開田徑的首日賽事，其中女子鉛球資格賽共分為A、B兩組，每位選手有3次試擲的機會，分組第1直接晉級決賽，其餘所有選手擇優10人同樣可以晉級決賽。

被分在A組的台灣18歲小將江靜緣，在第1次試擲就丟出16公尺60的成績，第2次試擲失敗、第3次試擲16公尺46。

江靜緣在今年5月的靜岡田徑賽中以17公尺83的成績締造女子鉛球全國新紀錄，接著又在韓國的田徑亞錦賽以17公尺42獲得銅牌。

她在出發前曾表示，希望自己在前3次試擲就能有超過16公尺50的成績，果然說到做到。

女子鉛球的預賽成績以美國選手史密斯（AbriaDeonna-Celene Smith）的17公尺90一支獨秀，排在第2是瑞典約翰森（Axelina Elin Signe Johansson）的17公尺25，若決賽江靜緣能拿出最佳表現，確實有機會站上頒獎台。

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