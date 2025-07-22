世大運／張稦豈狂轟29分 中華女排大逆轉勝中國

中華女排今天在萊茵魯爾世大運排名賽面對中國，靠著張稦豈狂轟29分帶領下，以23比25、22比25、25比19、25比23、15比9逆轉擊敗中國隊，也是隊史自2013喀山世大運後再次擊敗中國。

中華女排預計台灣時間今晚8時將和波蘭爭奪本屆第5名。

中華女排從分組賽脫穎而出挺進8強，儘管8強以0比3不敵勁敵日本，但落入5－8名賽後依舊維持士氣，今天對上中國上演精彩逆轉秀。

前2局失守的中華女排，第3局吹起反攻號角，從比賽中段逐漸拉開比數，順利追回一局；第4局更是關鍵，雙方21比21平手時，先靠一波3比1攻勢取得局末點，儘管被對手追回1分，但隨後靠著主攻手劉雙菱扣殺得分，再追回1局。

打出氣勢的中華女排，在決勝第5局一度以6比7落後，但隨後打出不可思議的9比2攻勢直接拿下比賽勝利。

根據國際排球總會（FIVB）官網，中國女排在U19世界排名第5、U21排名第1、成人組排名第4；而中華女排上一次在世大運擊敗中國隊，是2013年喀山世大運，當時兩隊在分組預賽交手，中華女排以3比0橫掃對手，將中國隊剃光頭。

中華女排全隊以副攻手張稦豈拿下29分最高，其中扣殺26分、攔網2分、發球1分，表現全面。

賽後張稦豈接受訪問時表示，很開心可以拿下比賽勝利，一開始自己沒有進入狀況，到後面才越來越好，「我們打了一場不留遺憾的比賽，而且看得出來壓力在對手身上。」

張稦豈也謙虛的說：「感覺今天沒有拿這麼多分，畢竟自己失誤也蠻多的，幸好還有其他隊友分擔得分的工作，這場勝利是大家共同努力的。」

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