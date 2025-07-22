世大運／出發前腦震盪休10天 金怡君奪銀喊不可思議

中華跆拳道隊今天凌晨靠金怡君踢進女子73公斤級以上金牌戰，為代表團在德國萊茵魯爾世大運進帳另一面銀牌，中華跆拳道隊教練蘇泰源金牌戰後才透露，金怡君出發德國前訓練跌倒撞到頭，有輕微腦震盪，長達10天沒有訓練，「不然她的打法可以更強勢。」

金怡君身高約165公分，個子是隊上最嬌小，卻是踢最重量級，加上訓練意外造成現腦震盪現象，出發前10天都沒訓練，蘇泰源坦言只能「打一場算一場」，但金怡君很專注在賽場，4強賽更踢下世界排名第5、比自己高一個頭的波蘭對手哈雷姆扎（Dagmara Haremza）。

蘇泰源透露，關鍵戰的戰術是打對手出其不意，「她動作很全面，矮個子大家預期都是打近身，但我們故意下戰術不進去，打死不進去，所以她抓不到我們。怡君有這樣的能力，雖然矮，有遠距離攻擊的能力，她還有很多武器，今天體能消耗比較快，比較可惜。」

金牌戰兩回合都不敵南韓對手，金怡君下場忍不住落淚，「沒拿到金牌有點遺憾，但這也是我第一次打世大運，拿到世大運覺得自己很棒。」身高在所屬量級是硬傷，金怡君坦言對自己沒自信，但想「讓別人看到不一樣的我」，加上教練們的努力，讓她能放手一搏，完成這趟自己都覺得「不可思議」的世大運旅程。 金怡君奪下世大運女子73公斤級以上銀牌。圖／大專體總提供

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