世大運／跆拳道 金怡君鍍銀、邱義睿摘銅

中央社／ 台北22日電

台灣跆拳道女將金怡君今天在萊茵魯爾世大運的女子73公斤級以上金牌戰，以0比2不敵韓國好手宋多彬而奪下銀牌，另一位跆拳道好手邱義睿則於男子74公斤級摘銅。

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，身上流著布農族血液的台灣跆拳道女將金怡君，這次在女子73公斤級以上的首輪輪空，之後又連過兩關順利晉級4強，即便身高不具備優勢，但她憑藉優異速度，搭配不俗對抗力量，提前確定再為台灣進帳獎牌。

4強戰面對身高比自己高一截的波蘭好手哈雷姆扎（Dagmara Haremza），金怡君卻在第1回合與對手拚成拉鋸戰，甚至兩度造成對手重心不穩遭到判罰，以2比1先馳得點，雖然第2回合金怡君因判罰先丟分，所幸在讀秒階段逮到機會，終場再以2比1逆轉比分，如願前進金牌戰。

金怡君在金牌戰挑戰韓國好手宋多彬（音譯，SongDa bin），同樣處於身高劣勢局面，然而就算金怡君祭出強悍的防守，依舊無法有效阻擋對手攻勢，接連遭到上端攻擊，終場以0比8、1比4落敗，為台灣進帳1面銀牌。

另外，曾在上屆中國成都世大運勇奪銀牌的邱義睿，這次從男子68公斤級改挑戰74公斤級，並以1回合未失之姿挺進4強，可惜在關鍵戰役不敵喬治亞好手金蘇拉什維利（Zurab Kintsurashvili），即便無緣金牌戰，但仍摘下銅牌。

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