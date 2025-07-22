世大運／最矮卻踢最重量級 金怡君驚奇奪銀

聯合報／ 記者曾思儒／台北——埃森電話採訪
中華跆拳道隊女將金怡君（左）。圖／大專體總提供
中華跆拳道隊女將金怡君（左）。圖／大專體總提供

中華跆拳道隊在德國萊茵魯爾世大運的對打第3日賽程收穫滿滿，先是男子74公斤級的邱義睿進帳銅牌，女子73公斤級以上的金怡君更一舉踢進金牌戰，最終雖不敵南韓對手，仍奪下一面銀牌。

中華跆拳道隊的對打項目派出「滿額」的8男、8女出征，首日黃映瑄在女子46公斤級奪下銀牌，第二天由世大運菜鳥洪俊義踢下男子80公斤級銀牌；對打第3日賽程，中華隊由男子74公斤級邱義睿、男子87公斤級以上鍾俊傑、女子62公斤級張芮恩和女子73公斤級以上金怡君登場，鍾俊傑16強敗給哈薩克對手，張芮恩也是16強不敵西班牙選手止步，邱義睿和金怡君則是一路過關闖進4強，確定有獎牌入袋。

上屆在68公斤級踢下銀牌的邱義睿，4強以0：2敗給喬治亞對手金蘇拉什維利（Zurab Kintsurashvili），銅牌入袋；布農族的金怡君「以小搏大」，4強面對高一個頭的波蘭哈雷姆扎（Dagmara Haremza），兩回合都以2：1拿下，驚奇踢下金牌戰門票。

中華隊總教練蘇泰源透露，金怡君「號稱」165公分，身高是中華隊這次最矮的成員，參加的卻是最重量級，4強賽戰術刻意「反其道而行」，故意打遠距離，「對方一定認為我們矮個子就一定要打近身，我們就故意不進去。」

壓軸戰面對同樣有高度優勢的南韓宋達斌（Song Dabin音譯），金怡君第一回合沒能拿下任何分數，以0：8敗陣，第二回合也只靠對手被判罰拿到分數，以1：4落敗，以銀牌結束德國旅程。

加上金怡君的銀牌，中華隊在跆拳道對打累積3銀1銅，台灣時間今天下午進行的第4天對打賽程要繼續尋求登上頒獎台。

中華跆拳道隊女將金怡君（右）。圖／大專體總提供
中華跆拳道隊女將金怡君（右）。圖／大專體總提供

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喬治 中華隊 跆拳道

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