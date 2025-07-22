世大運／男籃台灣慘敗芬蘭 落入9到16名排名賽

德國世大運今天進行的男籃預賽，台灣最終戰對上人高馬大的芬蘭，制空權盡失，首節就陷入雙位數的落後，最終以77比110慘敗，落入9-16名排名賽；台灣男籃以宋昕澔的17分最高。

以政大為班底的世大運台灣男籃，預賽前2場打完，和芬蘭同為1勝1敗。今天兩隊交鋒，台灣吞下預賽第2敗，目前以積分4分排在分組第3，剩餘的1場將由德國對上智利，就算德國輸球，也能和芬蘭同為積分5分晉級8強。

台灣男籃今天對上芬蘭，首節就以16比32落後一倍的分差，半場結束，差距擴大到36比60。

易籃後芬蘭持續利用身高優勢，內、外線齊發，最多領先達38分；前3節結束，台灣男籃就以57比92落後，也讓比賽早早進入雙方的練兵時間。

芬蘭登錄的3名中鋒都在204公分以上，其中泰納摩（Touko Pekanpoika Tainamo）攻下全場最高的26分外帶9籃板；芬蘭全隊抓下15個進攻籃板，讓他們二次得分以23比5完勝台灣。

台灣男籃以宋昕澔拿下17分，成為連續2場得分最高的球員，除了他之外，就屬陳范柏彥的14分、6籃板貢獻最多。

宋昕澔賽後接受媒體訪問時表示，一開賽時策略都有做好，唯獨在籃板卡位出現問題，讓芬蘭搶下太多進攻籃板，也因此增加了很多進攻機會。

宋昕澔也強調，雖然沒能晉級8強全隊有些氣餒，「但我們進到休息室的時候，教練威哥（陳子威）和游艾喆都有鼓勵大家，還要為了後續的排名賽做好準備。」

在歷屆世大運男籃賽史上，台灣以上屆成都世大運的第11名表現最佳。

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