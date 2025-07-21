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世大運／金怡君以小博大 踢下波蘭長腿妹闖金牌戰

世大運／金怡君以小博大 踢下波蘭長腿妹闖金牌戰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華跆拳道隊女將金怡君（右）。圖／大專體總提供
中華跆拳道隊女將金怡君（右）。圖／大專體總提供

延續前兩天的奪牌紀錄，中華跆拳道隊在德國萊茵魯爾世大運的對打第3日賽程，男子74公斤級的邱義睿和女子73公斤級以上的金怡君雙雙踢進4強，確定再有獎牌進帳；邱義睿4強雖敗給喬治亞對手，仍奪下銅牌，金怡君更是上演「以小博大」戲碼，兩回合踢下波蘭對手，有望挑戰中華隊本屆對打的首金。

中華跆拳道隊的對打項目派出「滿額」的8男、8女出征，首日黃映瑄在女子46公斤級奪下銀牌，連兩屆都鍍銀；第二天由世大運菜鳥洪俊義踢下男子80公斤級銀牌。

今天對打第3日賽程，中華隊登場的選手分別是男子74公斤級邱義睿、男子87公斤級以上鍾俊傑、女子62公斤級張芮恩和女子73公斤級以上金怡君，鍾俊傑16強敗給哈薩克對手，張芮恩也是16強不敵西班牙選手止步，邱義睿和金怡君則是一路過關。

上屆在68公斤級踢下銀牌的邱義睿，第一輪踢下波蘭對手、16強以2：0擊敗亞塞拜然選手，8強面對法國對手再度以2：0奪勝，可惜4強面對喬治亞對手金蘇拉什維利（Zurab Kintsurashvili），兩回合分別以6：9、8：11敗陣，無緣踢進明天凌晨0點42分進行的金牌戰。

16強踢下德國對手的金怡君，8強賽再退俄羅斯女將，闖進4強；今晚4強賽面對波蘭哈雷姆扎（Dagmara Haremza），金怡君個頭幾乎矮對手一個頭，但第一回合在主動進攻下造成對手兩度重心不穩判罰而得分，雖也因抓腳被判罰失1分，驚險以2：1搶下。

第二回合金怡君因判罰先失分，但抓到空檔在讀秒階段搶下2分，最終就以2：1踢下對手，上演「小打大」驚奇，也踢進明天凌晨0點54分的金牌戰。

中華跆拳道隊女將金怡君（左）。圖／大專體總提供
中華跆拳道隊女將金怡君（左）。圖／大專體總提供

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喬治 中華隊 跆拳道

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