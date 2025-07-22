世大運／跆拳洪俊義、羽球混團再摘2銀

大換血的中華跆拳道隊在德國萊茵魯爾世大運捷報頻傳，對打前三天都有獎牌進帳，先是品勢奪下一金一銅、女將黃映瑄連兩屆摘銀，昨天凌晨首度參加世大運的洪俊義也踢下男子八十公斤級銀牌；加上男將邱義睿、女將金怡君雙闖四強，保底再進帳兩面獎牌。

身高一九三公分的洪俊義，第一次當選世大運國手就在男子跆拳道八十公斤級一路闖關，且都是兩回合就解決對手，直到金牌戰碰南韓的巴黎奧運國手徐建宇，大戰三回合後吞敗。

洪俊義來自彰師大，教練也是中華跆拳道隊總教練的蘇泰源說，原本就設定金牌戰會碰徐建宇，他激勵愛徒「我們來帥一波」，也將戰局拚到決勝回合，可惜差了一步。

男子七十四公斤級邱義睿、女子七十三公斤以上級金怡君在對打第三天賽程，分別踢進四強，保底銅牌，希望在台灣時間昨天深夜進行準決賽能爭取最佳的獎牌成色。

上屆成都世大運打下兩金的中華羽球隊，萊茵魯爾世大運再打進混合團體賽金牌戰，但面對老對手中國大陸隊的前兩點男雙和女單都失守，僅管第三點男單蘇力揚搶下點數，第四點女雙沒能突破下以點數一比三吞敗，沒能挑戰跨屆的混團三連霸，接續將在個人賽再尋求登上頒獎台。

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