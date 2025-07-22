世大運／差0.26秒 王冠閎200蝶式再度「銀恨」

上屆世大運奪下男子二百公尺蝶式銀牌，我國「蝶王」王冠閎出征德國萊茵魯爾世大運的目標就是金牌，但昨天男子二百公尺蝶式決賽他再度「銀恨」，一分五十五秒八五點成績不及美國選手德爾格倫的一分五十五秒五九，讓他坦言「非常不滿意」。

「目標就是金牌，想拿到台灣隊史第一面金牌，沒有達成。」預賽、準決賽都排分組龍頭的王冠閎透露，決賽狀態沒有前一天好，雖已盡力，最後五十公尺加速後一路推進名次，但決賽位於第四水道的他太晚發現第一水道的德爾格倫，想再追趕為時已晚。

上屆成都世大運奪銀後，王冠閎同年的杭州亞運再奪下銀牌，終結長達廿五年的台灣男泳將亞運獎牌荒；去年他再經歷巴黎奧運洗禮，這次赴德國參賽自評心態穩定許多，「不會是一個挑戰者的心態，想爭取自己的最好成績，為台灣拿下更好的成績。」

以○點二六秒錯過隊史第一面世大運金牌，王冠閎頒獎典禮後仍有些難釋懷，他說：「心裡還是很不是滋味，畢竟自己的目標是金牌。」接續他將目標放在明年的名古屋亞運，「這次銀牌又是給自己一個前進的動力，也是一個很好進步的養分，希望記住這次銀牌的經驗，亞運可以順利拿一面金牌。」

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