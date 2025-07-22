世大運／斷大陸7連霸 桌球男團奪隊史首金

中華代表團德國萊茵魯爾世大運的第二面金牌昨天凌晨出爐，中華桌球隊在男團金牌戰和衛冕軍中國大陸隊上演五點大戰，僅管「柚子」高承睿輸掉兩點，但廿二歲的馮翊新頂住壓力，決勝第五點更從局數一比二落後下連趕兩局逆轉，幫助中華隊躍過高牆，奪下隊史第一面男團金牌，也粉碎大陸尋求七連霸的夢。

相較隊友的開心，高承睿對自己金牌戰輸掉兩點的表現自責不已，他落淚說：「我覺得很謝謝他們，畢竟今天表現連銅牌都不如。」第一次出征世大運的他說，想突破過往不曾奪金的隊史紀錄，但自己表現不佳，拖累團隊，「解脫了，如果這場輸了責任肯定在我身上，感謝我隊友全力把金牌拿回來。」

高承睿是去年巴黎奧運國手，世界排名廿五，也是世大運團隊中排名最高，四強賽獨拿兩點下率中華隊以三比一拍下日本隊，但昨天第二點出戰大陸孫正、第四點碰陳俊菘都以局數一比三落敗；所幸打頭陣的馮翊新旗開得勝，第三點的黃彥誠也以三比一擊退曾蓓勳，第五點馮翊新更「關門」成功，決勝點激戰到第五局力退孫正。

和隊友開心擁抱慶祝，馮翊新形容自己表現「超乎想像」，「打完頭皮發麻，沒辦法相信。」他坦言第五點上陣的心情肯定緊張，不過有隊友在場邊吶喊加油，讓自己更有自信、果斷出手。

中華桌球隊已經連三屆世大運在男團金牌戰和大陸交手，過去都沒躍過的高牆，今年終於突破，團隊中唯一蟬聯世大運國手的黃彥誠說：「上一次拿銀牌，這次目標想比上次還要更好，很開心今天隊友發揮都很好，教練對我信任，很多觀眾加油。」他透露對曾蓓勳算熟悉，有針對對手打法去研究，「之前沒贏過，放手一搏。」

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