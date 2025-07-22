世大運／台灣男排無緣4強 張育陞仍以隊友為傲

在德國舉行的萊茵魯爾世界大學運動會，台灣男排奇蹟般挺進8強後，今天8強戰以1比3不敵波蘭隊，無緣晉級4強，但主力張育陞仍表示，以這群隊友為傲。

由隊長張祐晨、旅外球員張育陞領軍的台灣男排，這次在萊茵魯爾世大運與澳洲、巴西及葡萄牙同組，力拚2張8強門票，只是台灣男排在分組賽前兩戰皆以落敗收場，讓晉級之路陷入危機，所幸關鍵第3戰擊敗葡萄牙、形成3隊同戰績局面，台灣男排在比較整體得失分後，驚險晉級8強。

隊史第3度前進8強淘汰賽階段，台灣男排今天與波蘭隊正面交鋒，目標尋求平最佳成績4強，然而台灣男排在首局早早陷入大幅度落後，先以18比25讓出，就算第2局靠著張育陞頻頻搶攻得手，以25比23扳平戰局，不過台灣男排未能延續氣勢，接連以2個20比25吞敗，無緣晉級4強。

教練黃宏裕賽後接受媒體訪問時稱讚，選手整體發揮已經相當不錯，也都有達到賽前設定的要求，只是關鍵時刻無法有效擋住歐洲球隊的強力發球、高打點攻擊，導致台灣男排節奏被破壞，「不然分數其實很膠著。」

身為台灣男排頭號戰將的張育陞則認為，此役也是有機會贏下勝利，可惜在很多細節方面沒有把握好，並強調仍以這群隊友為傲，「接下來5到8名的排名賽，我們會盡力爭取最佳成績。」

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