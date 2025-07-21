快訊

別再打了！超過20國發布聯合聲明 呼籲立即結束加薩戰爭

世大運／金怡君以小博大 踢下波蘭長腿妹闖金牌戰

世大運／敗給波蘭無緣4強 男排：繼續爭取最佳成績

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華男排主攻手張育陞。圖／大專體總提供
中華男排主攻手張育陞。圖／大專體總提供

相隔一屆重返世大運男排8強的中華男排，今天和波蘭爭取4強門票失利，以局數1：3敗陣，不過旅日多年的張育陞說，以這支中華男排為榮，接下來會努力爭取最佳成績；男排總教練黃宏裕也讚子弟兵今天發揮出色，關鍵時刻被對手打亂布陣才敗下陣來。

中華男排預賽只擊敗葡萄牙隊，但「天助自助」，靠得分率較佳拿到8強門票，繼2019年拿坡里世大運獲得第7名後重返8強。

今天和波蘭爭4強門票，中華隊第一局以18：25讓出，第二局馬上以25：23拿下，可惜後兩局都以20：25失守，沒能前進最後4強。

拿下全隊最高16分的張育陞提到，今天有機會可以贏下勝利，「但很多地方沒把握好，滿可惜，但我以這支球隊為傲，雖然我們沒有晉級四強，接下來會努力爭取最佳成績，加油。」

中華隊總教練黃宏裕透露，分組賽輸球時球隊陷入低氣壓，但知道只要擊敗葡萄牙就有晉級一線生機，球員們也都把握住機會，不負眾望以3：1擊敗葡萄牙，才能驚奇以1勝闖8強。

黃宏裕提到，今天球員發揮很出色，「今天對波蘭，其實設定都有達到我們的要求，但往往關鍵時刻歐洲隊伍的發球和高打點實實在在打亂我們的佈防。」

同樣闖進8強的中華女排，8強戰不敵日本，台灣時間明天凌晨2點的5到8名排名戰首戰將碰中國隊。

中華男排重返8強，但不敵波蘭無緣4強。圖／大專體總提供
中華男排重返8強，但不敵波蘭無緣4強。圖／大專體總提供
中華男排重返8強，但不敵波蘭無緣4強。圖／大專體總提供
中華男排重返8強，但不敵波蘭無緣4強。圖／大專體總提供

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

中華隊

延伸閱讀

世大運／邱義睿、金怡君踢進4強 跆拳道再保底兩塊獎牌

世大運／桌球男團奪金寫歷史 高雄子弟高承睿獲20萬體育獎助金

台灣選手展現堅強實力 賴總統籲民眾齊關注世大運

世大運／宋昕澔22分帶頭反撲 中華男籃驚險逆轉勝智利

相關新聞

世大運／金怡君以小博大 踢下波蘭長腿妹闖金牌戰

延續前兩天的奪牌紀錄，中華跆拳道隊在德國萊茵魯爾世大運的對打第3日賽程，男子74公斤級的邱義睿和女子73公斤級以上的金怡...

世大運／敗給波蘭無緣4強 男排：繼續爭取最佳成績

相隔一屆重返世大運男排8強的中華男排，今天和波蘭爭取4強門票失利，以局數1：3敗陣，不過旅日多年的張育陞說，以這支中華男...

世大運／邱義睿、金怡君踢進4強 跆拳道再保底兩塊獎牌

中華跆拳道隊在德國萊茵魯爾世大運捷報頻傳，今天對打第3日賽程，參加男子74公斤級的邱義睿以及女子73公斤以上級的金怡君都...

世大運／桌球男團奪金寫歷史 高雄子弟高承睿獲20萬體育獎助金

2025年萊茵魯爾世界大學運動會於台灣時間今天凌晨舉行男子桌球團體決賽，台灣代表隊高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞展現實力...

NFL／川普施壓干預華盛頓球場計畫 要求恢復紅人隊名

美國總統川普今天揚言，除非職業美式足球聯盟NFL球隊華盛頓指揮官將隊名改回華盛頓紅人，否則他將出手干預在華盛頓特區興建新...

電競／閃電狼凱撒路NaiLiu奪FMVP 感謝追夢的自己沒放棄

台灣戰隊閃電狼（FW）在APL傳說對決超級職業聯賽，逆轉勇奪世界冠軍，獲得FMVP的凱撒路選手NaiLiu（王子修）今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。