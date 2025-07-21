世大運／敗給波蘭無緣4強 男排：繼續爭取最佳成績
相隔一屆重返世大運男排8強的中華男排，今天和波蘭爭取4強門票失利，以局數1：3敗陣，不過旅日多年的張育陞說，以這支中華男排為榮，接下來會努力爭取最佳成績；男排總教練黃宏裕也讚子弟兵今天發揮出色，關鍵時刻被對手打亂布陣才敗下陣來。
中華男排預賽只擊敗葡萄牙隊，但「天助自助」，靠得分率較佳拿到8強門票，繼2019年拿坡里世大運獲得第7名後重返8強。
今天和波蘭爭4強門票，中華隊第一局以18：25讓出，第二局馬上以25：23拿下，可惜後兩局都以20：25失守，沒能前進最後4強。
拿下全隊最高16分的張育陞提到，今天有機會可以贏下勝利，「但很多地方沒把握好，滿可惜，但我以這支球隊為傲，雖然我們沒有晉級四強，接下來會努力爭取最佳成績，加油。」
中華隊總教練黃宏裕透露，分組賽輸球時球隊陷入低氣壓，但知道只要擊敗葡萄牙就有晉級一線生機，球員們也都把握住機會，不負眾望以3：1擊敗葡萄牙，才能驚奇以1勝闖8強。
黃宏裕提到，今天球員發揮很出色，「今天對波蘭，其實設定都有達到我們的要求，但往往關鍵時刻歐洲隊伍的發球和高打點實實在在打亂我們的佈防。」
同樣闖進8強的中華女排，8強戰不敵日本，台灣時間明天凌晨2點的5到8名排名戰首戰將碰中國隊。
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