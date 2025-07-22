世大運／男子400公尺跨欄 林仲威分組第1晉級準決賽

中央社／ 台北21日電

德國萊茵魯爾世大運今天進行首日田徑賽事，率先登場的男子400公尺跨欄預賽，台灣好手林仲威以50秒43、分組第1的成績闖進準決賽，另一好手陳建榮也幸運以擇優晉級。

2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會持續進行，田徑賽事今天登場，男子400公尺跨欄預賽分為4組，每組前3名直接晉級準決賽，其餘選手擇優4人晉級準決賽。

年僅21歲的台灣男子跨欄新星林仲威，在今年5月田徑亞錦賽，以49秒73成績摘下銅牌，接著在6月台灣國際田徑公開賽，再創個人最佳的49秒整摘金，今年整體狀態調整得不錯。

林仲威今天在世大運男子400公尺跨欄預賽排在第3組出發，起跑後進入直線道就擠進領先群，進入第2次彎道時取得領先位置，最終一路領跑通過終點線。

最終林仲威飆出50秒43，以分組第1、總排名第5晉級準決賽。至於陳建榮跑出50秒69、分組第4的成績，也幸運靠著擇優晉級準決賽。

教練曾孝生在接受中央社記者訪問時笑說：「大家好像都在隱藏實力，預賽跑出這樣的成績好像有點誇張，感覺每個人都很保守，實力都沒有拿出來。」

曾孝生強調，明天就接著進行準決賽，「不論是仲威或者建榮都要當成決賽來跑，才有機會晉級；我自己預估，至少要跑到50秒2內才會比較安全。」

回顧歷屆世大運，台灣在田徑男子400公尺跨欄項目，以上屆成都世大運彭名揚的破全國紀錄摘金最出色，而陳傑也曾在2017台北世大運獲得銀牌。

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