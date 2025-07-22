世大運／男子400公尺跨欄 林仲威分組第1晉級準決賽
德國萊茵魯爾世大運今天進行首日田徑賽事，率先登場的男子400公尺跨欄預賽，台灣好手林仲威以50秒43、分組第1的成績闖進準決賽，另一好手陳建榮也幸運以擇優晉級。
2025年德國萊茵魯爾世界大學運動會持續進行，田徑賽事今天登場，男子400公尺跨欄預賽分為4組，每組前3名直接晉級準決賽，其餘選手擇優4人晉級準決賽。
年僅21歲的台灣男子跨欄新星林仲威，在今年5月田徑亞錦賽，以49秒73成績摘下銅牌，接著在6月台灣國際田徑公開賽，再創個人最佳的49秒整摘金，今年整體狀態調整得不錯。
林仲威今天在世大運男子400公尺跨欄預賽排在第3組出發，起跑後進入直線道就擠進領先群，進入第2次彎道時取得領先位置，最終一路領跑通過終點線。
最終林仲威飆出50秒43，以分組第1、總排名第5晉級準決賽。至於陳建榮跑出50秒69、分組第4的成績，也幸運靠著擇優晉級準決賽。
教練曾孝生在接受中央社記者訪問時笑說：「大家好像都在隱藏實力，預賽跑出這樣的成績好像有點誇張，感覺每個人都很保守，實力都沒有拿出來。」
曾孝生強調，明天就接著進行準決賽，「不論是仲威或者建榮都要當成決賽來跑，才有機會晉級；我自己預估，至少要跑到50秒2內才會比較安全。」
回顧歷屆世大運，台灣在田徑男子400公尺跨欄項目，以上屆成都世大運彭名揚的破全國紀錄摘金最出色，而陳傑也曾在2017台北世大運獲得銀牌。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言