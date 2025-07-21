世大運／邱義睿、金怡君踢進4強 跆拳道再保底兩塊獎牌

中華跆拳道隊在德國萊茵魯爾世大運捷報頻傳，今天對打第3日賽程，參加男子74公斤級的邱義睿以及女子73公斤以上級的金怡君都踢進4強，保底銅牌，今天晚上將再尋求金牌戰門票。

中華跆拳道隊的對打項目派出「滿額」的8男、8女出征，首日黃映瑄在女子46公斤級奪下銀牌，第二天黃俊義也踢進男子80公斤級金牌戰，今天凌晨進帳另一面銀牌。

今天登場的選手分別是男子74公斤級邱義睿、男子87公斤級以上鍾俊傑、女子62公斤級張芮恩和女子73公斤以上級金怡君；上屆在68公斤級踢下銀牌的邱義睿，第一輪踢下波蘭對手、16強以2：0擊敗亞塞拜然選手，8強面對法國對手再度以2：0奪勝，台灣時間今天晚上10點半將和喬治亞對手金蘇拉什維利（Zurab Kintsurashvili）對決，爭奪明天凌晨0點42分進行的金牌戰門票。

鍾俊傑16強敗給哈薩克對手，張芮恩也是16強不敵西班牙選手止步，金怡君則是連過兩關踢進4強，今晚11點將碰波蘭哈雷姆扎（Dagmara Haremza），若能過關就要在明天凌晨0點54分爭奪金牌

連同品勢的1金1銅，中華跆拳道隊累積已經有1金2銀1銅，今天再保底兩面獎牌，明天還有一天對打賽事，後天進行團體賽，都有機會再進帳獎牌。

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