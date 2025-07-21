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世大運／桌球男團奪金寫歷史 高雄子弟高承睿獲20萬體育獎助金

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
世大運羽球混合團體賽4強戰，台灣女雙楊筑云（左）、許尹鏸（右）順利拿下第4點賽事擊敗印度，挺進金牌戰。圖／大專體總提供
世大運羽球混合團體賽4強戰，台灣女雙楊筑云（左）、許尹鏸（右）順利拿下第4點賽事擊敗印度，挺進金牌戰。圖／大專體總提供

2025年萊茵魯爾世界大學運動會於台灣時間今天凌晨舉行男子桌球團體決賽，台灣代表隊高承睿、馮翊新、黃彥誠、張秉丞展現實力與最佳默契，以3比2擊敗中國，粉碎中國連霸夢想，台灣則是創歷史奪下隊史首金。高雄選手高承睿奪下世大運金牌，可獲頒高雄市體育獎助金20萬元，羽球混團許尹鏸則可獲15萬元。

這場桌球男團決賽在台灣時間21日凌晨舉行，面對世界排名靠前、爭取連霸的中國隊，台灣代表隊高承睿、馮翊新、黃彥誠與張秉丞打出高度默契與抗壓表現，在先失一點的劣勢下連扳兩點，最終以3比2氣走對手，摘下金牌。這不僅是台灣世大運男團的首金，更讓中華隊在桌球項目寫下新頁。

來自高雄的高承睿是國內桌壇的潛力新星，學生時期即展現出色球感與冷靜判斷力，歷經多場國內外賽事磨練，如今在國際舞台上證明實力。賽後他談起這場比賽，雖為自己表現不滿意而哽咽落淚，但仍是許多球迷眼中的台灣英雄。

高雄市長陳其邁表示，柚子同學的表現令人驕傲，也謝謝每位選手的全力以赴，期待選手充分休息後繼續站上國際舞台，帶來更多精彩賽事。

高市府將頒發體育獎金，依據「高雄市體育獎助金發給辦法」，高承睿代表台灣奪下世大運金牌，可獲頒高雄市體育獎助金20萬元，羽球混團許尹鏸則可獲頒15萬元。

運發局指出，這屆世大運我國派出196名選手參與15個運動種類的競賽，包括田徑、羽球、游泳、射箭、競技體操、韻律體操、籃球、擊劍、柔道、桌球、網球、跆拳道、排球、划船及沙灘排球等運動競賽。

其中高雄籍選手13人，分別為田徑謝元愷、林祐賢；游泳莊沐倫；桌球高承睿；羽球許尹鏸；網球羅翊睿、林芳安；擊劍吳米雅；柔道邱韋傑、林葳婷；籃球李宜樺；排球劉雙菱、許菀芸等。

運發局表示，將持續關注並培育基層選手，讓更多「高雄之光」走上國際舞台，也感謝代表團隊醫、物理治療師、運動防護員、運動科學研究人員及行政後援團隊的付出，期許每位選手都能達到參賽目標，突破自己、為國爭光。

台灣桌球男子團體奪金。圖／大專體總提供
台灣桌球男子團體奪金。圖／大專體總提供
世大運桌球男團創隊史摘金。圖／運發局提供
世大運桌球男團創隊史摘金。圖／運發局提供
2025萊茵魯爾世大運羽球混團銀牌到手。圖／運發局提供
2025萊茵魯爾世大運羽球混團銀牌到手。圖／運發局提供
高雄桌球選手高承睿感謝隊友把金牌拿下。圖／大專體總提供
高雄桌球選手高承睿感謝隊友把金牌拿下。圖／大專體總提供

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排球 羽球 高承睿

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